查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 郧阳区地税局 风控管税见成效 湖北日报讯 自今年5月全面实行“营改增”以来，郧阳区地税局把风控管理重点转向地方各税，逐步实现“以票控税”向“信息管税”的转变。通过对纳税人基础数据进行核实、完善和跟踪使用，区分排序纳税人风险等级，对低风险纳税人及时进行辅导服务和风险提醒，对中、高风险纳税人开展纳税评估和重点监控，取得了初步成效。截至目前，共查补入库个人所得税、房产税、土地使用税共计87.3万元。

据悉，该局面对个人所得税纳税人分布零散，房产税、土地使用税纳税人多数生产经营困难等工作压力，坚持执法与服务并重，积极取得联系，主动宣传政策，做好申报辅导，提高纳税人履行纳税义务的自觉性，确保税款及时入库。 （康翊 李叶）





