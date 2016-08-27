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第8版 乡里乡亲
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8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
郧阳区地税局
风控管税见成效
湖北日报讯 自今年5月全面实行“营改增”以来，郧阳区地税局把风控管理重点转向地方各税，逐步实现“以票控税”向“信息管税”的转变。通过对纳税人基础数据进行核实、完善和跟踪使用，区分排序纳税人风险等级，对低风险纳税人及时进行辅导服务和风险提醒，对中、高风险纳税人开展纳税评估和重点监控，取得了初步成效。截至目前，共查补入库个人所得税、房产税、土地使用税共计87.3万元。
据悉，该局面对个人所得税纳税人分布零散，房产税、土地使用税纳税人多数生产经营困难等工作压力，坚持执法与服务并重，积极取得联系，主动宣传政策，做好申报辅导，提高纳税人履行纳税义务的自觉性，确保税款及时入库。 （康翊 李叶）