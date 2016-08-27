深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
郧阳区地税局
风控管税见成效
    湖北日报讯 自今年5月全面实行“营改增”以来，郧阳区地税局把风控管理重点转向地方各税，逐步实现“以票控税”向“信息管税”的转变。通过对纳税人基础数据进行核实、完善和跟踪使用，区分排序纳税人风险等级，对低风险纳税人及时进行辅导服务和风险提醒，对中、高风险纳税人开展纳税评估和重点监控，取得了初步成效。截至目前，共查补入库个人所得税、房产税、土地使用税共计87.3万元。
    据悉，该局面对个人所得税纳税人分布零散，房产税、土地使用税纳税人多数生产经营困难等工作压力，坚持执法与服务并重，积极取得联系，主动宣传政策，做好申报辅导，提高纳税人履行纳税义务的自觉性，确保税款及时入库。 （康翊 李叶）


   
　