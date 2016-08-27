查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 鄂州市地税稽查局 携手国税创新局 湖北日报讯 鄂州市地税稽查局为打好稽查工作“组合拳”，提升稽查质效，与该市国税稽查局共同制订《稽查合作工作流程》，开创了稽查工作新局面。

根据《流程》，双方在案源信息管理、选案等环节开展合作。一是建立兼容的信息平台，实现信息采集与共享。利用QQ群、微信等技术，对稽查案件处理结果等信息和受理的重大税收违法案件实施交流传递。二是联合确定稽查对象，共同组成联合检查组进户检查，协同调取资料、调查取证。三是协同审理与移送案件、发布违法“黑名单”及工作开展情况、保全税收和执行税款。四是联合开展税收宣传和打击发票违法犯罪行为。五是健全督导考评机制，对合作任务落实情况进行督导检查，对问题限期整改并跟踪落实。

截止目前，双方交流案源信息20条，联合稽查案件5起，查补税款1722.69万元。 （方方）





