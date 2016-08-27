深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
查看本版大图 上一版      版面概览
 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
----  
 
8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
花生、柿子，野猪、山雀……
农人护秋
    湖北日报讯 江旺明

    秋天果实成熟了，一些山兽、鸟雀闻到香味，总想先尝一尝。
    秋风吹得花生叶渐渐变黄，叶面上还出了一块块黑色斑斑点点。此便是花生果儿饱满成熟的迹象。山兽野猪闻到花生成熟的香味，夜间跑到花生地拱花生。一夜之间，一地花生差不多拱得要完。清晨，农人来到花生地，见花生棵被拱得东倒西歪，像一地残兵败将，禁不住对野猪大骂一阵。但是，农人并不捕杀野猪。有的农人夜间巡地，有的农人砍荆棘、树枝垒起篱笆。野猪见有人守地不敢上地，怕荆棘伤身也不钻篱笆。
    葡萄园葡萄熟了，一串串挂在架上。这时，山上鸟雀瞄到了，它们呼的一声，撒豆般落在葡萄园里，啄起葡萄来。一颗颗葡萄被啄得像雨点一样落下。园主见此，点燃一串炮竹，噼里啪啦地响，山雀呼呼地飞进了山林。时间长了，山雀识破了园主的秘密，放炮竹不管用。于是，园主就在园周围布下线网，山雀怕触网上当，不到葡萄园来。
    山上柿子叶黄了，柿子红了，远远望去，是一片片彩云飘落山间。走近一看，一棵棵树枝上挂着一个个红红的柿子，像一盏盏红灯，压弯了树枝。此情景最先看到的是山雀。它们成群结队飞到树上，啄着柿子，一啄一抬头，似乎在品味柿子香甜。柿子被啄得大个洞、细个孔，有的还被啄得落了地，打在地上叭叭地响。柿农见此，微微一笑，对着那群山雀“嗵！嗵！嗵！”吼几声，一群山雀呼呼地飞走了。还有几只山雀，像不听话、顽皮的孩子，仍在树上不惊不慌地啄柿子。柿农不再吼了，一笑走之，边走边说：“让你们啄个够、吃个饱吧！”
    农人护秋，护了秋天果实，同时，也护了自然环境。


   
　