查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 花生、柿子，野猪、山雀…… 农人护秋 湖北日报讯 江旺明



秋天果实成熟了，一些山兽、鸟雀闻到香味，总想先尝一尝。

秋风吹得花生叶渐渐变黄，叶面上还出了一块块黑色斑斑点点。此便是花生果儿饱满成熟的迹象。山兽野猪闻到花生成熟的香味，夜间跑到花生地拱花生。一夜之间，一地花生差不多拱得要完。清晨，农人来到花生地，见花生棵被拱得东倒西歪，像一地残兵败将，禁不住对野猪大骂一阵。但是，农人并不捕杀野猪。有的农人夜间巡地，有的农人砍荆棘、树枝垒起篱笆。野猪见有人守地不敢上地，怕荆棘伤身也不钻篱笆。

葡萄园葡萄熟了，一串串挂在架上。这时，山上鸟雀瞄到了，它们呼的一声，撒豆般落在葡萄园里，啄起葡萄来。一颗颗葡萄被啄得像雨点一样落下。园主见此，点燃一串炮竹，噼里啪啦地响，山雀呼呼地飞进了山林。时间长了，山雀识破了园主的秘密，放炮竹不管用。于是，园主就在园周围布下线网，山雀怕触网上当，不到葡萄园来。

山上柿子叶黄了，柿子红了，远远望去，是一片片彩云飘落山间。走近一看，一棵棵树枝上挂着一个个红红的柿子，像一盏盏红灯，压弯了树枝。此情景最先看到的是山雀。它们成群结队飞到树上，啄着柿子，一啄一抬头，似乎在品味柿子香甜。柿子被啄得大个洞、细个孔，有的还被啄得落了地，打在地上叭叭地响。柿农见此，微微一笑，对着那群山雀“嗵！嗵！嗵！”吼几声，一群山雀呼呼地飞走了。还有几只山雀，像不听话、顽皮的孩子，仍在树上不惊不慌地啄柿子。柿农不再吼了，一笑走之，边走边说：“让你们啄个够、吃个饱吧！”

农人护秋，护了秋天果实，同时，也护了自然环境。





