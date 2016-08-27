深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
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·图文：上刀山下火海
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·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
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湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
深山老林长寿村
    湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 汪书宇

　　总人口3750人其中80岁至90岁的老人79人
    91岁以上的高龄老人10人

    从恩施新塘乡集镇出发，沿着蜿蜒的恩鹤公路前行，沿途欣赏20公里秀美景色后，下坝村就出现在眼前。
    四面环山，中间地势平坦宽阔，一条柏油路穿村而过。高山蔬菜长满田野，满眼皆绿，美不胜收。“下坝村总人口3750人，其中80岁至90岁的老人79人，91岁以上的高龄老人10人，高寿比例高达2.37%。”随行的恩施市民政局老龄办主任王玉瑛介绍。
    平均海拔在1400米至1500米的下坝村何以成为长寿之村？下坝村第一党支部书记陈汝炎颇为自豪：“这个呀，是个公开的秘密，新塘是恩施硒矿区的发源地。”“来客人哒！”踏进院内，95岁高龄的胡友香正在院子里洗衣服。老奶奶高声回叫一声，88岁的老伴李泽堂快步迎客。
    在这间老房子里，老两口每日养猪、种菜，偶尔还去集镇补给些生活必需品，日子过得平淡却充实。“集镇离这里有七八公里路，我每次都是步行去的。”李泽堂笑着说，自己身子骨硬朗，还能上山捡柴火。
    李泽堂出门了，胡友香就在家扫地、洗衣、做饭。家中的衣服破了，全由她缝缝补补。“我眼睛还好得很，穿针引线完全没问题。”说到这，胡友香老人特别自豪。
    闲聊间，老人已将木盆里的衣物洗干净了。
    如今，两位老人的外孙、曾孙有20多个。
    为啥称她“硒奶奶”？“有两层意思，一是这里的人们生活在硒矿带上，二是人活七十古来稀——稀与硒谐音嘛！”“有‘硒奶奶’，应该就有‘硒爷爷’呀！”“有，我们马上就去看一位‘硒爷爷’！”“硒爷爷”名叫赵金成。与胡友香老人同属下坝村下坝组，今年已94岁。
    赵金成老人共有5个孩子，赵万明是老人的第三个儿子，目前老人就住在他家。“老人家什么都能吃，什么都喜欢吃，就连核桃都能自己咬开。”“还能咬开核桃？”“这有什么稀奇的，我牙齿好！”老人拿起桌子上的一个青苹果，“咔嚓咔嚓咔嚓”吃起来。不一会儿，拳头大的青苹果就被老人啃了个精光。
    也许正是得益于自己的好胃口，赵金成老人的身体特别健康，现在还经常上山捣鼓东西。“种地、捡柴、挖山药、采野菜……他都要去弄。我们也劝他不要去，毕竟年纪大了，但他总是在家坐不住。”赵万明说，老人时不时到山里捡柴火，七八十斤一个人背回家，叫他们这些后辈都觉得比不上。
    如今，赵万明和其他兄弟一起轮流抚养老人，每月还会给老人零花钱。“儿女孝顺，家庭和睦，这是下坝村村民长寿的另一个秘密——我们村还有一位独身儿子抚养长寿父亲的故事呢！”陈汝炎又抖出一个包袱。“帽子这么大，啷么带得起哦。”走进赵国堂家，97岁的老人正看着一部古装剧，当一个女演员穿着一身戏装出场时，他忍不住嘀咕起来。
    赵国堂老人住在下坝村长岭组三儿子赵正连家中。赵正连也年过六旬了，由于残疾，终生未娶。“有自己的一碗饭吃，就有父亲的一碗饭吃！”赵正连说。
    年轻时，赵国堂老人凭着一条杨木扁担，上四川，下湖广，做过响当当的茶客。“一担百多斤，去时挑的是茶，回时挑的是盐，我就靠一副肩膀养活了一家人……”赵国堂老人笑着说。“您满100岁时，我们都来给您祝寿！”随行的下坝村党支部书记董魁堂的一席话，逗得老人哈哈大笑。


 
　