查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 深山老林长寿村 湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 汪书宇



总人口3750人其中80岁至90岁的老人79人

91岁以上的高龄老人10人



从恩施新塘乡集镇出发，沿着蜿蜒的恩鹤公路前行，沿途欣赏20公里秀美景色后，下坝村就出现在眼前。

四面环山，中间地势平坦宽阔，一条柏油路穿村而过。高山蔬菜长满田野，满眼皆绿，美不胜收。“下坝村总人口3750人，其中80岁至90岁的老人79人，91岁以上的高龄老人10人，高寿比例高达2.37%。”随行的恩施市民政局老龄办主任王玉瑛介绍。

平均海拔在1400米至1500米的下坝村何以成为长寿之村？下坝村第一党支部书记陈汝炎颇为自豪：“这个呀，是个公开的秘密，新塘是恩施硒矿区的发源地。”“来客人哒！”踏进院内，95岁高龄的胡友香正在院子里洗衣服。老奶奶高声回叫一声，88岁的老伴李泽堂快步迎客。

在这间老房子里，老两口每日养猪、种菜，偶尔还去集镇补给些生活必需品，日子过得平淡却充实。“集镇离这里有七八公里路，我每次都是步行去的。”李泽堂笑着说，自己身子骨硬朗，还能上山捡柴火。

李泽堂出门了，胡友香就在家扫地、洗衣、做饭。家中的衣服破了，全由她缝缝补补。“我眼睛还好得很，穿针引线完全没问题。”说到这，胡友香老人特别自豪。

闲聊间，老人已将木盆里的衣物洗干净了。

如今，两位老人的外孙、曾孙有20多个。

为啥称她“硒奶奶”？“有两层意思，一是这里的人们生活在硒矿带上，二是人活七十古来稀——稀与硒谐音嘛！”“有‘硒奶奶’，应该就有‘硒爷爷’呀！”“有，我们马上就去看一位‘硒爷爷’！”“硒爷爷”名叫赵金成。与胡友香老人同属下坝村下坝组，今年已94岁。

赵金成老人共有5个孩子，赵万明是老人的第三个儿子，目前老人就住在他家。“老人家什么都能吃，什么都喜欢吃，就连核桃都能自己咬开。”“还能咬开核桃？”“这有什么稀奇的，我牙齿好！”老人拿起桌子上的一个青苹果，“咔嚓咔嚓咔嚓”吃起来。不一会儿，拳头大的青苹果就被老人啃了个精光。

也许正是得益于自己的好胃口，赵金成老人的身体特别健康，现在还经常上山捣鼓东西。“种地、捡柴、挖山药、采野菜……他都要去弄。我们也劝他不要去，毕竟年纪大了，但他总是在家坐不住。”赵万明说，老人时不时到山里捡柴火，七八十斤一个人背回家，叫他们这些后辈都觉得比不上。

如今，赵万明和其他兄弟一起轮流抚养老人，每月还会给老人零花钱。“儿女孝顺，家庭和睦，这是下坝村村民长寿的另一个秘密——我们村还有一位独身儿子抚养长寿父亲的故事呢！”陈汝炎又抖出一个包袱。“帽子这么大，啷么带得起哦。”走进赵国堂家，97岁的老人正看着一部古装剧，当一个女演员穿着一身戏装出场时，他忍不住嘀咕起来。

赵国堂老人住在下坝村长岭组三儿子赵正连家中。赵正连也年过六旬了，由于残疾，终生未娶。“有自己的一碗饭吃，就有父亲的一碗饭吃！”赵正连说。

年轻时，赵国堂老人凭着一条杨木扁担，上四川，下湖广，做过响当当的茶客。“一担百多斤，去时挑的是茶，回时挑的是盐，我就靠一副肩膀养活了一家人……”赵国堂老人笑着说。“您满100岁时，我们都来给您祝寿！”随行的下坝村党支部书记董魁堂的一席话，逗得老人哈哈大笑。





