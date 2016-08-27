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体坛简讯
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体育
2016.8.27 星期六
体坛简讯
湖北日报讯 ●俄罗斯总统普京25日说，由于俄残奥代表团被禁止参加2016年里约残奥会，俄罗斯将为俄残奥运动员专门组织比赛。里约奥运会俄罗斯获奖运动员嘉奖活动当天在克里姆林宫举行。普京向在里约获得奖牌的俄罗斯运动员颁发了国家奖章。他在活动上发表讲话说，俄政府将支持残奥运动员并组织专门的比赛，让他们展示自己的才能，比赛冠军和奖牌获得者将得到和残奥会一样的奖励。