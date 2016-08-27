图文：高洪波：我们的目标是进世界杯四举措优化服务多举措服务纳税人备战攻略爱心援助贫困村依托网络服务百姓作风建设树形象开展税收执法督察C罗当选欧足联最佳球员瓜迪奥拉遭遇巴萨图文：快乐篮球迎开学特别提醒体坛简讯
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 第7版 体育
·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
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湖北日报电子版
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7 体育 2016.8.27 星期六
体坛简讯
    湖北日报讯 ●俄罗斯总统普京25日说，由于俄残奥代表团被禁止参加2016年里约残奥会，俄罗斯将为俄残奥运动员专门组织比赛。里约奥运会俄罗斯获奖运动员嘉奖活动当天在克里姆林宫举行。普京向在里约获得奖牌的俄罗斯运动员颁发了国家奖章。他在活动上发表讲话说，俄政府将支持残奥运动员并组织专门的比赛，让他们展示自己的才能，比赛冠军和奖牌获得者将得到和残奥会一样的奖励。


   
　