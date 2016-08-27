图文：高洪波：我们的目标是进世界杯四举措优化服务多举措服务纳税人备战攻略爱心援助贫困村依托网络服务百姓作风建设树形象开展税收执法督察C罗当选欧足联最佳球员瓜迪奥拉遭遇巴萨图文：快乐篮球迎开学特别提醒体坛简讯
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 第7版 体育
·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
·四举措优化服务
·多举措服务纳税人
·备战攻略
·爱心援助贫困村
·依托网络服务百姓
·作风建设树形象
·开展税收执法督察
·C罗当选欧足联最佳球员
·瓜迪奥拉遭遇巴萨
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7 体育 2016.8.27 星期六
特别提醒
    湖北日报讯 今日19时35分，武汉卓尔将在主场对阵大连一方。武汉文体频道现场直播，本报记者也将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和“看楚天”APP进行文字直播，敬请关注。


   
　