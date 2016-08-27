图文：高洪波：我们的目标是进世界杯四举措优化服务多举措服务纳税人备战攻略爱心援助贫困村依托网络服务百姓作风建设树形象开展税收执法督察C罗当选欧足联最佳球员瓜迪奥拉遭遇巴萨图文：快乐篮球迎开学特别提醒体坛简讯
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 体育
·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
·四举措优化服务
·多举措服务纳税人
·备战攻略
·爱心援助贫困村
·依托网络服务百姓
·作风建设树形象
·开展税收执法督察
·C罗当选欧足联最佳球员
·瓜迪奥拉遭遇巴萨
·图文：快乐篮球迎开学
·特别提醒
·体坛简讯
湖北日报电子版
----  
 
7 体育 2016.8.27 星期六
图文：快乐篮球迎开学
    湖北日报讯 26日，武汉市东湖高新区第五届中小学生篮球赛在光谷三中拉开序幕。暑期即将结束，区内21支球队、200多名篮球小将在4天赛期内享受快乐篮球，最终产生的中学、小学组冠军球队将代表东湖高新区参加武汉市同级别赛事。图为篮球小将参与嘉年华活动。
（记者 时龚 实习生 杨蕾 摄）


   
　