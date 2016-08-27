查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 图文：快乐篮球迎开学 湖北日报讯 26日，武汉市东湖高新区第五届中小学生篮球赛在光谷三中拉开序幕。暑期即将结束，区内21支球队、200多名篮球小将在4天赛期内享受快乐篮球，最终产生的中学、小学组冠军球队将代表东湖高新区参加武汉市同级别赛事。图为篮球小将参与嘉年华活动。

（记者 时龚 实习生 杨蕾 摄）





