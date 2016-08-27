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7
体育
2016.8.27 星期六
图文：快乐篮球迎开学
湖北日报讯 26日，武汉市东湖高新区第五届中小学生篮球赛在光谷三中拉开序幕。暑期即将结束，区内21支球队、200多名篮球小将在4天赛期内享受快乐篮球，最终产生的中学、小学组冠军球队将代表东湖高新区参加武汉市同级别赛事。图为篮球小将参与嘉年华活动。
（记者 时龚 实习生 杨蕾 摄）