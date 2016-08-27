查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 欧冠小组赛抽签揭晓 瓜迪奥拉遭遇巴萨 湖北日报讯 据新华社摩纳哥 25日电2016-2017赛季欧冠小组赛抽签结果在25日揭晓。其中，最大的看点是刚刚执掌曼城教鞭的新帅瓜迪奥拉将对阵老东家巴塞罗那队。根据赛程，欧冠小组赛将在9月13日展开。具体分组情况如下：

A组：巴黎圣日耳曼、阿森纳、巴塞尔、卢多格雷茨；B组：本菲卡、那不勒斯、基辅迪纳摩、贝西克塔斯；C组：巴塞罗那、曼城、门兴格拉德巴赫、凯尔特人；D组：拜仁慕尼黑、马德里竞技、埃因霍温、罗斯托夫；E组：莫斯科中央陆军、勒沃库森、托特纳姆热刺、摩纳哥；F组：皇家马德里、多特蒙德、里斯本竞技、华沙莱吉亚；G组：莱斯特城、波尔图、布鲁日、哥本哈根；H组：尤文图斯、塞维利亚、里昂、萨格勒布迪纳摩。





