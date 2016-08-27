查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 C罗当选欧足联最佳球员 湖北日报讯 据新华社摩纳哥25日电 皇马超级球星C罗凭借上赛季帮助球队问鼎欧冠，并率葡萄牙队夺得2016年欧洲杯冠军的佳绩，在25日被评为欧足联的上赛季最佳球员。这也是31岁的C罗职业生涯第二次获得该奖项，他在这次评选中超越了自己的俱乐部队友贝尔以及同样在欧锦赛上大放异彩的马德里竞技前锋格里兹曼，对此，C罗谦虚地说：“上赛季我们经历了一个难以置信的赛季，所以很明显，对获得这项嘉奖我非常高兴，但是另外两位球员（贝尔和格里兹曼）也配得上这项荣誉。”





