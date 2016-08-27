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7
体育
2016.8.27 星期六
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
开展税收执法督察
湖北日报讯 今年以来，为深入推进依法治税、规范税收执法、完善内控机制和促进纳税遵从，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局多措并举，深入开展税收执法督察工作。
一是加强领导，精心部署。成立税收执法督察领导小组，制定计划，按照“统一部署、突出重点、以点带面、线型推进”的工作思路，明确税收执法督察的范围、环节、方法、时间和要求。
二是强化宣传，培训先导。创办纳税人网上课堂，设立税企互动QQ群、微信群，实时解决纳税人提出的具体问题5000余次。
三是创新方法，督查整改。利用金税三期税收管理系统、电子税务局等数据平台，加强疑点数据比对分析，探索“信息化”督察方法，突出重点，分层推进。四是巩固成果，总结提升。根据督察结果，及时总结经验教训，防范执法风险，进一步规范征收管理。
（赵博通 葛荣光）