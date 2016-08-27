图文：高洪波：我们的目标是进世界杯四举措优化服务多举措服务纳税人备战攻略爱心援助贫困村依托网络服务百姓作风建设树形象开展税收执法督察C罗当选欧足联最佳球员瓜迪奥拉遭遇巴萨图文：快乐篮球迎开学特别提醒体坛简讯
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 体育
·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
·四举措优化服务
·多举措服务纳税人
·备战攻略
·爱心援助贫困村
·依托网络服务百姓
·作风建设树形象
·开展税收执法督察
·C罗当选欧足联最佳球员
·瓜迪奥拉遭遇巴萨
·图文：快乐篮球迎开学
·特别提醒
·体坛简讯
湖北日报电子版
----  
 
7 体育 2016.8.27 星期六
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
开展税收执法督察
    湖北日报讯 今年以来，为深入推进依法治税、规范税收执法、完善内控机制和促进纳税遵从，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局多措并举，深入开展税收执法督察工作。
    一是加强领导，精心部署。成立税收执法督察领导小组，制定计划，按照“统一部署、突出重点、以点带面、线型推进”的工作思路，明确税收执法督察的范围、环节、方法、时间和要求。
    二是强化宣传，培训先导。创办纳税人网上课堂，设立税企互动QQ群、微信群，实时解决纳税人提出的具体问题5000余次。
    三是创新方法，督查整改。利用金税三期税收管理系统、电子税务局等数据平台，加强疑点数据比对分析，探索“信息化”督察方法，突出重点，分层推进。四是巩固成果，总结提升。根据督察结果，及时总结经验教训，防范执法风险，进一步规范征收管理。
（赵博通 葛荣光）


   
　