查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局 开展税收执法督察 湖北日报讯 今年以来，为深入推进依法治税、规范税收执法、完善内控机制和促进纳税遵从，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局多措并举，深入开展税收执法督察工作。

一是加强领导，精心部署。成立税收执法督察领导小组，制定计划，按照“统一部署、突出重点、以点带面、线型推进”的工作思路，明确税收执法督察的范围、环节、方法、时间和要求。

二是强化宣传，培训先导。创办纳税人网上课堂，设立税企互动QQ群、微信群，实时解决纳税人提出的具体问题5000余次。

三是创新方法，督查整改。利用金税三期税收管理系统、电子税务局等数据平台，加强疑点数据比对分析，探索“信息化”督察方法，突出重点，分层推进。四是巩固成果，总结提升。根据督察结果，及时总结经验教训，防范执法风险，进一步规范征收管理。

（赵博通 葛荣光）





