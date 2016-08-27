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 第7版 体育
·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
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湖北日报电子版
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7 体育 2016.8.27 星期六
赤壁市地税局
作风建设树形象
    湖北日报讯 今年以来，赤壁市地税局开展“作风建设年”活动，通过“六查”亮剑，“六带”亮招，达到了创建“六好”亮形象的目标。
    持续“六查”，亮出实招。针对“两个责任”不落实原因、领导班子不团结根源、工作作风不实表现、征管措施不到位、税收政策执行不到位以及廉洁自律不好等六个方面问题进行自查，目前已督促整改单位及个人层面问题达206个。
    细化“六带”，亮清责任。通过上一堂党课、撰写一份调研报告、开展一轮困难帮扶、签订一份廉政承诺书、指导一个基层党支部，创建一个工作品牌，将党员领导干部“六个带头”活动具体化。
    创建“六好”，亮化形象。通过致力领导有力、科学有序、有机融合的党建机制建设，创建“领导班子好、党员队伍好、管理机制好、作风建设好、工作业绩好、社会评价好”为主要目标的“六好党支部”。 （周先智）


   
　