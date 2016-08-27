查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 赤壁市地税局 作风建设树形象 湖北日报讯 今年以来，赤壁市地税局开展“作风建设年”活动，通过“六查”亮剑，“六带”亮招，达到了创建“六好”亮形象的目标。

持续“六查”，亮出实招。针对“两个责任”不落实原因、领导班子不团结根源、工作作风不实表现、征管措施不到位、税收政策执行不到位以及廉洁自律不好等六个方面问题进行自查，目前已督促整改单位及个人层面问题达206个。

细化“六带”，亮清责任。通过上一堂党课、撰写一份调研报告、开展一轮困难帮扶、签订一份廉政承诺书、指导一个基层党支部，创建一个工作品牌，将党员领导干部“六个带头”活动具体化。

创建“六好”，亮化形象。通过致力领导有力、科学有序、有机融合的党建机制建设，创建“领导班子好、党员队伍好、管理机制好、作风建设好、工作业绩好、社会评价好”为主要目标的“六好党支部”。 （周先智）





