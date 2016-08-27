查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会 依托网络服务百姓 湖北日报讯 “我是暮阳村的张某，在微信群里看到发布的长江三峡招聘环卫工人”。这是夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会依托网络平台服务百姓的一个缩影。该计生办、计生协会精心打造“网络服务”平台，对计生政策、办证服务、就业培训等百姓关心的问题及时回复，成为计生办、计生协会和百姓之间的“连心桥”。“网络服务”平台主要包括:一是建立三斗坪镇好兄妹QQ群 、亲情QQ群、爱心家园QQ群、工作室微信群等，通过网络平台，为百姓提供相关政策及法律法规的咨询；二是通过上传惠农政策、提供便民服务、代办服务程序、发布就业信息。

截至目前，该计生办、计生协会通过QQ、微信共为百姓代办证件10件、计生政策咨询150人次、孕前免费优生健康检查11人、发布培训就业信息10期、达成就业协议100多人。

（牛焕菊）





