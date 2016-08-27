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7
体育
2016.8.27 星期六
夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会
依托网络服务百姓
湖北日报讯 “我是暮阳村的张某，在微信群里看到发布的长江三峡招聘环卫工人”。这是夷陵区三斗坪镇计生办、计生协会依托网络平台服务百姓的一个缩影。该计生办、计生协会精心打造“网络服务”平台，对计生政策、办证服务、就业培训等百姓关心的问题及时回复，成为计生办、计生协会和百姓之间的“连心桥”。“网络服务”平台主要包括:一是建立三斗坪镇好兄妹QQ群 、亲情QQ群、爱心家园QQ群、工作室微信群等，通过网络平台，为百姓提供相关政策及法律法规的咨询；二是通过上传惠农政策、提供便民服务、代办服务程序、发布就业信息。
截至目前，该计生办、计生协会通过QQ、微信共为百姓代办证件10件、计生政策咨询150人次、孕前免费优生健康检查11人、发布培训就业信息10期、达成就业协议100多人。
（牛焕菊）