查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 武汉市化工区地税局 爱心援助贫困村 湖北日报讯 8月16日，武汉市化工区地税局一辆满载着办公家具的大货车驶入蔡甸区张湾街上游村村委会，该局纪检组长张军颖、总会计师周俊带队，向上游村捐赠了价值2万余元的书柜、办公桌椅等办公家具。

近期上游村对原有村民服务中心和村民图书室进行改造，村委会财力紧张，办公设施匮乏。该局知道这一情况后，决定将在搬迁过程中调剂出来的办公家具捐赠给上游村，改善其办公条件。

该局这次捐赠活动是积极帮扶贫困村文化建设，扎实推进精准扶贫工作的一项重要举措。上游村村民服务中心和图书室的改善，为上游村党支部更好的开展工作提供了设施条件，得到村民的好评。

该局对上游村开展精准扶贫工作以来，扎实工作，既注重经济帮扶，更注重文化帮扶，从与群众关系密切的问题着手，尽最大努力搞好精准扶贫工作。

（李朝晖 邓毅）





