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25日，中国队球衣赞助商耐克正式对外公布了国足的全新战袍（如图），其中主场球衣依然延续以往的“中国红”，即红色球衣、红色球裤和黄色球袜。而客场球衣则由过去的白色变为金黄色，即黄色球衣、黄色球裤和红色球袜。9月1日国足12强赛首战客场对阵韩国队，因此，国足将穿着黄色的客场球衣作战。

主客场球衣整体样式比较简洁，是该品牌现在的通用版型，自上而下装饰的是逐渐变浅的“铠甲纹”，铠甲图案则寓意国足充满能量地在赛场上战斗，而两种球衣衣领正后方均印有“中国”字样，这是非常独特的设计。

对此，有球迷戏言，“红黄之力”都用上了，国足这回该出线了吧？



高级厨师随团出征



按计划，国足将于29日包机抵达韩国，在多达49人的庞大团队中，包括一名高级厨师。

此次韩国之行，国足将入住距离赛场较近的五星级希尔顿酒店。中国足协为了让队员们在客场吃好，特意将一名高级厨师编入49人的代表团之中，并经与酒店协商后，将一间面积较大的套房临时改造成了餐吧，该餐吧将为国足提供24小时服务，只要国足有需要，随时都可以在这里点到自己想吃的餐食。为避免球队受到干扰，国足下榻的楼层将全面对外封闭。



借来球门租来“矮巴”



为保障国足在首尔的赛前训练，中方后勤保障组与韩国足协进行了多次联络。国足在首尔期间的全部训练都将安排在首尔世界杯体育场的副场，这儿的草皮质量较高，但因为缺少灯光设备，训练只能在下午进行。副场场地只有固定球门，不利于球队小范围技术演练，经沟通后，中方从韩国队训练基地借来了可移动小球门。

考虑到韩国当地大巴车体较高，无法直接驶入赛场地面以下的球员通道口，为此，中方特意租来了一台“矮个子”大巴，以方便中国队出行。



韩方前锋只剩下一人



继找不到合适的正印左后卫后，韩国队又在本周三宣布，原本被征召入队的前锋石现俊将不会参加9月1日主场对阵中国队，以及9月6日在澳门客场对阵叙利亚队的两场比赛，这意味着征战此次12强赛的韩国队大名单已缩水到20人，在锋线上，他们只剩下效力于奥地利萨尔茨堡红牛队的黄喜灿。不过，对于1996年出生的黄喜灿，主帅施蒂利克寄予了厚望：“选他就是考虑到与中国队比赛时要利用速度打开对手后防线的空间，他对于破中国队密集防守很有效果。”

缩水后的太极虎实力仍不容小觑，阵中旅欧球员还有7人之多，除了身价最高的孙兴民，还有效力于斯旺西的寄诚庸、效力于水晶宫的李青龙以及在奥格斯堡踢球的具滋哲和池东沅等。



3万中国球迷带来危机



可容纳6万多球迷的首尔世界杯体育场因承办过2002年世界杯比赛，被视为韩国足球的“圣地”。

据韩国足协负责人透露，此役韩方只向中国足协提供了15000张门票。但中国国内联手韩国的多家旅行社推出了观赛外加旅游的计划，加之在韩国学习、工作的中国人，预计最终将有3万名中国球迷到现场助威国足。

如此之多的中国球迷要涉足“圣地”，韩方也感受到了主场将要失势的危机，韩方正尝试多种办法，动员本国球迷到现场为主队助威。

（通讯员 叶青）





