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 第7版 体育
·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
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湖北日报电子版
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7 体育 2016.8.27 星期六
十堰市地税局张湾分局
多举措服务纳税人
    湖北日报讯 自8月8日国家税务总局在全国推行金税三期新系统正式上线运行以来，为积极应对办税服务厅业务量增加、纳税人拥堵等状况，张湾分局五措并举，全力做好金三上线后第一个征收期的各项业务办理工作。
    一是通过预约服务，错开业务高峰。该局提醒纳税人对集中办理业务进行预约，既节省了纳税人的时间，也有效分流纳税人。二是抽调业务骨干组成疏导小分队负责资料预审、业务解答、政策讲解、填报辅导等服务，为纳税人提供高效便捷的服务。三是实行领导值班制度，现场协调解决。领导带队值班，及时解决纳税人各类疑难问题。四是辅导纳税人进行网上申报。组织纳税辅导培训6期1200人次，缓解办税服务厅压力。五是加强新系统操作练习。利用中午、晚上下班时间，通过骨干带动、小组学习等方式增强管理员系统操作能力，受到纳税人的好评。
（李艳红）


   
　