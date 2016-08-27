查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 十堰市地税局张湾分局 多举措服务纳税人 湖北日报讯 自8月8日国家税务总局在全国推行金税三期新系统正式上线运行以来，为积极应对办税服务厅业务量增加、纳税人拥堵等状况，张湾分局五措并举，全力做好金三上线后第一个征收期的各项业务办理工作。

一是通过预约服务，错开业务高峰。该局提醒纳税人对集中办理业务进行预约，既节省了纳税人的时间，也有效分流纳税人。二是抽调业务骨干组成疏导小分队负责资料预审、业务解答、政策讲解、填报辅导等服务，为纳税人提供高效便捷的服务。三是实行领导值班制度，现场协调解决。领导带队值班，及时解决纳税人各类疑难问题。四是辅导纳税人进行网上申报。组织纳税辅导培训6期1200人次，缓解办税服务厅压力。五是加强新系统操作练习。利用中午、晚上下班时间，通过骨干带动、小组学习等方式增强管理员系统操作能力，受到纳税人的好评。

（李艳红）





