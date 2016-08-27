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7
体育
2016.8.27 星期六
仙桃市地税局
四举措优化服务
湖北日报讯 针对日益多元化和多样化的纳税人需求，仙桃市地税局立足实际，多措并举，重点把握“一谈、二问、三访、四讲”，将纳税服务落到实处，取得实效。
一谈，即定期邀请纳税人代表召开座谈会，听取纳税人代表对日常执法、服务质量、工作作风、廉政建设等方面的意见，促进该局进一步履行职能、优化服务；两问，即向纳税人开展需求调查和满意度调查，通过发放调查问卷，电话、微信、QQ询问等方式征求意见建议，逐条逐项制定整改措施，落实整改计划，切实增强服务观念，规范服务行为；三访，即通过走访纳税人，详细了解企业的生产情况、经营困难和服务需求，帮助他们解决实际问题，为他们排忧解难；四讲，即向纳税人讲解新税制、新政策、新系统、新业务，让纳税人及时知晓、全面掌握、学会运用，以高效优质的服务推进便民办税，促进企业发展。
（吴秀萍）