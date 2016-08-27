查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 仙桃市地税局 四举措优化服务 湖北日报讯 针对日益多元化和多样化的纳税人需求，仙桃市地税局立足实际，多措并举，重点把握“一谈、二问、三访、四讲”，将纳税服务落到实处，取得实效。

一谈，即定期邀请纳税人代表召开座谈会，听取纳税人代表对日常执法、服务质量、工作作风、廉政建设等方面的意见，促进该局进一步履行职能、优化服务；两问，即向纳税人开展需求调查和满意度调查，通过发放调查问卷，电话、微信、QQ询问等方式征求意见建议，逐条逐项制定整改措施，落实整改计划，切实增强服务观念，规范服务行为；三访，即通过走访纳税人，详细了解企业的生产情况、经营困难和服务需求，帮助他们解决实际问题，为他们排忧解难；四讲，即向纳税人讲解新税制、新政策、新系统、新业务，让纳税人及时知晓、全面掌握、学会运用，以高效优质的服务推进便民办税，促进企业发展。

（吴秀萍）





