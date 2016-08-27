图文：高洪波：我们的目标是进世界杯四举措优化服务多举措服务纳税人备战攻略爱心援助贫困村依托网络服务百姓作风建设树形象开展税收执法督察C罗当选欧足联最佳球员瓜迪奥拉遭遇巴萨图文：快乐篮球迎开学特别提醒体坛简讯
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 第7版 体育
·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
·四举措优化服务
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·爱心援助贫困村
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湖北日报电子版
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7 体育 2016.8.27 星期六
仙桃市地税局
四举措优化服务
    湖北日报讯 针对日益多元化和多样化的纳税人需求，仙桃市地税局立足实际，多措并举，重点把握“一谈、二问、三访、四讲”，将纳税服务落到实处，取得实效。
    一谈，即定期邀请纳税人代表召开座谈会，听取纳税人代表对日常执法、服务质量、工作作风、廉政建设等方面的意见，促进该局进一步履行职能、优化服务；两问，即向纳税人开展需求调查和满意度调查，通过发放调查问卷，电话、微信、QQ询问等方式征求意见建议，逐条逐项制定整改措施，落实整改计划，切实增强服务观念，规范服务行为；三访，即通过走访纳税人，详细了解企业的生产情况、经营困难和服务需求，帮助他们解决实际问题，为他们排忧解难；四讲，即向纳税人讲解新税制、新政策、新系统、新业务，让纳税人及时知晓、全面掌握、学会运用，以高效优质的服务推进便民办税，促进企业发展。
（吴秀萍）


   
　