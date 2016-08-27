查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 体育 ·图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 ·四举措优化服务 ·多举措服务纳税人 ·备战攻略 ·爱心援助贫困村 ·依托网络服务百姓 ·作风建设树形象 ·开展税收执法督察 ·C罗当选欧足联最佳球员 ·瓜迪奥拉遭遇巴萨 ·图文：快乐篮球迎开学 ·特别提醒 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：高洪波：我们的目标是进世 · 四举措优化服务 · 多举措服务纳税人 · 备战攻略 · 爱心援助贫困村 · 依托网络服务百姓 · 作风建设树形象 · 开展税收执法督察 · C罗当选欧足联最佳球员 · 瓜迪奥拉遭遇巴萨 · 图文：快乐篮球迎开学 · 特别提醒 · 体坛简讯 7 体育 2016.8.27 星期六 国足12强赛首战韩国 38年仅1胜对手 图文：高洪波：我们的目标是进世界杯 湖北日报讯 图为：昨日，在沈阳率国足备战的高洪波接受媒体采访。（Osports图）



（通讯员叶青）9月1日，俄罗斯世界杯亚洲区12强赛将拉开战幕，高洪波将率国足做客首尔世界杯体育场对阵韩国队。昨日，正在沈阳备战的国足主帅高洪波在训练前如是说：“韩国足球对我们的评价一直都是缺乏战斗力，容易放弃，希望这一战，我们能在这方面慢慢改变。12强赛要打一年多，我们的最终目标是，打进俄罗斯世界杯的决赛阶段。”

昨日公开训练10分钟时间里，高洪波接受了媒体的集体采访，他表示：“目前25名国脚中除张玉宁外都已经到齐，他会在28日中午报到，现在球员的身体状况虽然显示较为疲劳，但一切正常，我们在这几天的训练中会进行针对性的安排，之后在战术细节设计上，也会考虑到球员的伤病因素，总之，球队会以最好的状态出战12强赛。”

最近38年，国足在国际A级比赛中与韩国队交手32次，以1胜13平18负处于绝对下风，唯一的一次胜利就是高洪波首次执教时率队在东亚四强赛取得的3比0。而对于这场唯一的胜利，高洪波说比赛已不具参考价值，“一个是人员上有了很大的变化，再一个是时间上也发生了很大的变化，我们更多的需要研究现在韩国队的打法。”

谈到中韩交战史，高洪波说：“最近很多媒体都在讲中韩交战历史，确实很悲惨。应该说，12强赛我们第一、二场面对的是这个组前两名的球队，这个赛程对中国队来说是非常不利的。这支韩国队更多依靠的是海外球员，后防线来自中超，对我们非常了解，可以说对方在暗我在明，如何准备第一场球，我们正在研究。韩国足球一直认为中国足球缺乏战斗力、容易放弃，但我希望，能从9月1日的比赛开始，我们能在这方面慢慢改变。”





