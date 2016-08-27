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7
体育
2016.8.27 星期六
国足12强赛首战韩国 38年仅1胜对手
图文：高洪波：我们的目标是进世界杯
湖北日报讯 图为：昨日，在沈阳率国足备战的高洪波接受媒体采访。（Osports图）
（通讯员叶青）9月1日，俄罗斯世界杯亚洲区12强赛将拉开战幕，高洪波将率国足做客首尔世界杯体育场对阵韩国队。昨日，正在沈阳备战的国足主帅高洪波在训练前如是说：“韩国足球对我们的评价一直都是缺乏战斗力，容易放弃，希望这一战，我们能在这方面慢慢改变。12强赛要打一年多，我们的最终目标是，打进俄罗斯世界杯的决赛阶段。”
昨日公开训练10分钟时间里，高洪波接受了媒体的集体采访，他表示：“目前25名国脚中除张玉宁外都已经到齐，他会在28日中午报到，现在球员的身体状况虽然显示较为疲劳，但一切正常，我们在这几天的训练中会进行针对性的安排，之后在战术细节设计上，也会考虑到球员的伤病因素，总之，球队会以最好的状态出战12强赛。”
最近38年，国足在国际A级比赛中与韩国队交手32次，以1胜13平18负处于绝对下风，唯一的一次胜利就是高洪波首次执教时率队在东亚四强赛取得的3比0。而对于这场唯一的胜利，高洪波说比赛已不具参考价值，“一个是人员上有了很大的变化，再一个是时间上也发生了很大的变化，我们更多的需要研究现在韩国队的打法。”
谈到中韩交战史，高洪波说：“最近很多媒体都在讲中韩交战历史，确实很悲惨。应该说，12强赛我们第一、二场面对的是这个组前两名的球队，这个赛程对中国队来说是非常不利的。这支韩国队更多依靠的是海外球员，后防线来自中超，对我们非常了解，可以说对方在暗我在明，如何准备第一场球，我们正在研究。韩国足球一直认为中国足球缺乏战斗力、容易放弃，但我希望，能从9月1日的比赛开始，我们能在这方面慢慢改变。”