标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
图文：“大鼻子”校车
    湖北日报讯 24日，东风特汽（十堰）客车有限公司生产车间，4辆“大鼻子”校车即将下线交付客户。1月至7月，该公司累计生产销售校车近1000台，销量稳居全国前三。 （记者 李溪 视界网 潘世新 董利勇 摄）


   
　