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图文：“大鼻子”校车
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综合新闻
2016.8.27 星期六
送岗位进社区
招聘会有了家的味道
湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员鲁庆）24日，纳杰人才市场将招聘会开到了武昌区梅苑社区，40余家企业为居民送来了500多个岗位，包括物业管理、家政服务、餐饮服务、商品零售等。很多居民说，招聘会开到自家楼下，有了一丝家的味道。
张女士今年50岁，之前一直没有固定工作，这次她看中了一家物业公司。“这种招聘会蛮让人放心，外面找工作怕遇到黑中介。”张女士说，找工作就是想离家近。有老人看到社区来了招聘会，立即给儿女打电话，让他们来找工作。
一家招聘单位负责人说，第一次来到社区，离求职者家很近，双方认同度和好感更容易建立。不到1小时，一家物业公司很快就招到了七八位符合条件的人员。据悉，当天上午，现场共计有近百人达成就业意向。