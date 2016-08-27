标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
送岗位进社区
招聘会有了家的味道
    湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员鲁庆）24日，纳杰人才市场将招聘会开到了武昌区梅苑社区，40余家企业为居民送来了500多个岗位，包括物业管理、家政服务、餐饮服务、商品零售等。很多居民说，招聘会开到自家楼下，有了一丝家的味道。
    张女士今年50岁，之前一直没有固定工作，这次她看中了一家物业公司。“这种招聘会蛮让人放心，外面找工作怕遇到黑中介。”张女士说，找工作就是想离家近。有老人看到社区来了招聘会，立即给儿女打电话，让他们来找工作。
    一家招聘单位负责人说，第一次来到社区，离求职者家很近，双方认同度和好感更容易建立。不到1小时，一家物业公司很快就招到了七八位符合条件的人员。据悉，当天上午，现场共计有近百人达成就业意向。


   
　