查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·标准版湖北富硒稻下月面世 ·良种配良肥催生水稻高产纪录 ·“蝶”产业支招 ·赴美参加夏令营 ·会员制仓储加速在汉跑马圈地 ·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 ·16个重大项目落户汉阳 ·武汉万吨华中冷链港落户鄂州 ·鄂州开建雨污分流改造项目 ·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 ·送岗位进社区 ·武汉交警建吸毒人员信息库 ·图文：“大鼻子”校车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 标准版湖北富硒稻下月面世 · 良种配良肥催生水稻高产纪录 · “蝶”产业支招 · 赴美参加夏令营 · 会员制仓储加速在汉跑马圈地 · 图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 · 16个重大项目落户汉阳 · 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 · 鄂州开建雨污分流改造项目 · 建始街头旧衣超市无需手续直接挑 · 送岗位进社区 · 武汉交警建吸毒人员信息库 · 图文：“大鼻子”校车 6 综合新闻 2016.8.27 星期六 送岗位进社区 招聘会有了家的味道 湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员鲁庆）24日，纳杰人才市场将招聘会开到了武昌区梅苑社区，40余家企业为居民送来了500多个岗位，包括物业管理、家政服务、餐饮服务、商品零售等。很多居民说，招聘会开到自家楼下，有了一丝家的味道。

张女士今年50岁，之前一直没有固定工作，这次她看中了一家物业公司。“这种招聘会蛮让人放心，外面找工作怕遇到黑中介。”张女士说，找工作就是想离家近。有老人看到社区来了招聘会，立即给儿女打电话，让他们来找工作。

一家招聘单位负责人说，第一次来到社区，离求职者家很近，双方认同度和好感更容易建立。不到1小时，一家物业公司很快就招到了七八位符合条件的人员。据悉，当天上午，现场共计有近百人达成就业意向。





