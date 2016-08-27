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图文：“大鼻子”校车
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综合新闻
2016.8.27 星期六
建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员张宗清）“看看，这衣服干干净净，几乎和新的一样，正好拿回去给孩子穿。”近日，建始县居民马女士从县城“爱心旧衣慈善超市”挑选到一件棉衣后，不花一分钱，不办任何手续直接带回家。这个超市建成两个月以来，社会各界爱心人士捐赠的衣物累计达2000余件，已被领走近四分之一。
旧衣物放在家中，占地方；随手丢弃，有些舍不得；捐出去吧，不知道往哪儿送。针对这一情况，建始县广润社区和福多多超市联合建立“爱心旧衣慈善超市”，接受社会爱心人士捐赠旧衣物，有需要的困难群众自由领走。
“孩子们逢年过节都会给我们买衣服，几年下来好多衣服都穿不上了。有了这个超市，我们把多余的衣服拿出来捐了，正好帮助有需要的人。”抱着冬天的棉服来的李老大爷和老伴为“超市”点赞。
“慈善超市里的衣物，困难群众可根据需要随时来自由挑选。”超市工作人员说：“把家中闲置的衣物拿出来捐赠，比乱扔掉有意义得多。”