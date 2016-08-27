标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
    湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员张宗清）“看看，这衣服干干净净，几乎和新的一样，正好拿回去给孩子穿。”近日，建始县居民马女士从县城“爱心旧衣慈善超市”挑选到一件棉衣后，不花一分钱，不办任何手续直接带回家。这个超市建成两个月以来，社会各界爱心人士捐赠的衣物累计达2000余件，已被领走近四分之一。
    旧衣物放在家中，占地方；随手丢弃，有些舍不得；捐出去吧，不知道往哪儿送。针对这一情况，建始县广润社区和福多多超市联合建立“爱心旧衣慈善超市”，接受社会爱心人士捐赠旧衣物，有需要的困难群众自由领走。
    “孩子们逢年过节都会给我们买衣服，几年下来好多衣服都穿不上了。有了这个超市，我们把多余的衣服拿出来捐了，正好帮助有需要的人。”抱着冬天的棉服来的李老大爷和老伴为“超市”点赞。
    “慈善超市里的衣物，困难群众可根据需要随时来自由挑选。”超市工作人员说：“把家中闲置的衣物拿出来捐赠，比乱扔掉有意义得多。”


   
　