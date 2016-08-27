查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·标准版湖北富硒稻下月面世 ·良种配良肥催生水稻高产纪录 ·“蝶”产业支招 ·赴美参加夏令营 ·会员制仓储加速在汉跑马圈地 ·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 ·16个重大项目落户汉阳 ·武汉万吨华中冷链港落户鄂州 ·鄂州开建雨污分流改造项目 ·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 ·送岗位进社区 ·武汉交警建吸毒人员信息库 ·图文：“大鼻子”校车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 标准版湖北富硒稻下月面世 · 良种配良肥催生水稻高产纪录 · “蝶”产业支招 · 赴美参加夏令营 · 会员制仓储加速在汉跑马圈地 · 图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 · 16个重大项目落户汉阳 · 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 · 鄂州开建雨污分流改造项目 · 建始街头旧衣超市无需手续直接挑 · 送岗位进社区 · 武汉交警建吸毒人员信息库 · 图文：“大鼻子”校车 6 综合新闻 2016.8.27 星期六 建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员张宗清）“看看，这衣服干干净净，几乎和新的一样，正好拿回去给孩子穿。”近日，建始县居民马女士从县城“爱心旧衣慈善超市”挑选到一件棉衣后，不花一分钱，不办任何手续直接带回家。这个超市建成两个月以来，社会各界爱心人士捐赠的衣物累计达2000余件，已被领走近四分之一。

旧衣物放在家中，占地方；随手丢弃，有些舍不得；捐出去吧，不知道往哪儿送。针对这一情况，建始县广润社区和福多多超市联合建立“爱心旧衣慈善超市”，接受社会爱心人士捐赠旧衣物，有需要的困难群众自由领走。

“孩子们逢年过节都会给我们买衣服，几年下来好多衣服都穿不上了。有了这个超市，我们把多余的衣服拿出来捐了，正好帮助有需要的人。”抱着冬天的棉服来的李老大爷和老伴为“超市”点赞。

“慈善超市里的衣物，困难群众可根据需要随时来自由挑选。”超市工作人员说：“把家中闲置的衣物拿出来捐赠，比乱扔掉有意义得多。”





