查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·标准版湖北富硒稻下月面世 ·良种配良肥催生水稻高产纪录 ·“蝶”产业支招 ·赴美参加夏令营 ·会员制仓储加速在汉跑马圈地 ·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 ·16个重大项目落户汉阳 ·武汉万吨华中冷链港落户鄂州 ·鄂州开建雨污分流改造项目 ·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 ·送岗位进社区 ·武汉交警建吸毒人员信息库 ·图文：“大鼻子”校车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 标准版湖北富硒稻下月面世 · 良种配良肥催生水稻高产纪录 · “蝶”产业支招 · 赴美参加夏令营 · 会员制仓储加速在汉跑马圈地 · 图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 · 16个重大项目落户汉阳 · 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 · 鄂州开建雨污分流改造项目 · 建始街头旧衣超市无需手续直接挑 · 送岗位进社区 · 武汉交警建吸毒人员信息库 · 图文：“大鼻子”校车 6 综合新闻 2016.8.27 星期六 拦截生活与企业污水 鄂州开建雨污分流改造项目 湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员王友俊）昨日，鄂州市主城区十大重点建设项目之一的程潮片区雨污分流改造项目正式开工建设。

由于历史和客观原因的影响，鄂州程潮集镇的城市基础设施建设相对滞后，片区内无污水处理设施，雨水污水均汇集至泽林镇余寿港，造成港内污水横流和淤塞，臭味难闻。

为此，鄂州市投资约4000万元，综合治理程潮片区黑臭水体，包括建设程潮污水提升泵站，程潮生活片区雨污分流改造，泽林银山、塔桥、余山下3个社区雨污分流管网改造等。





