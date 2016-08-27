查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·标准版湖北富硒稻下月面世 ·良种配良肥催生水稻高产纪录 ·“蝶”产业支招 ·赴美参加夏令营 ·会员制仓储加速在汉跑马圈地 ·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 ·16个重大项目落户汉阳 ·武汉万吨华中冷链港落户鄂州 ·鄂州开建雨污分流改造项目 ·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 ·送岗位进社区 ·武汉交警建吸毒人员信息库 ·图文：“大鼻子”校车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 标准版湖北富硒稻下月面世 · 良种配良肥催生水稻高产纪录 · “蝶”产业支招 · 赴美参加夏令营 · 会员制仓储加速在汉跑马圈地 · 图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 · 16个重大项目落户汉阳 · 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 · 鄂州开建雨污分流改造项目 · 建始街头旧衣超市无需手续直接挑 · 送岗位进社区 · 武汉交警建吸毒人员信息库 · 图文：“大鼻子”校车 6 综合新闻 2016.8.27 星期六 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 打造全国最大“互联网+”冷链物流基地 湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员周长庆）昨日，“武汉万吨·华中冷链港”项目在鄂州葛店开工。项目由武汉万吨冷链物流有限公司投资30亿元建设，占地约380亩，分三期建设，一期将于2017年12月投产。

项目达产后，将成为全国最大的集专业保税仓库、电子商务、冷链配送、冷冻品储存、中央厨房、绿色食品加工等多功能为一体的“互联网+”冷链综合物流基地，年产值200亿元以上。

武汉万吨冷链物流有限公司是一家专业冷链物流投资管理公司，自有冷库容量超过30万吨，所供应农副产品占我省以及重庆、昆明、贵州、扬州等地居民冷藏保鲜副食品消费总量七成以上，商品销售网覆盖近2亿人口，辐射20多个省市。





