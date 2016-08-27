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第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
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良种配良肥催生水稻高产纪录
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会员制仓储加速在汉跑马圈地
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图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
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16个重大项目落户汉阳
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武汉万吨华中冷链港落户鄂州
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鄂州开建雨污分流改造项目
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建始街头旧衣超市无需手续直接挑
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送岗位进社区
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武汉交警建吸毒人员信息库
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图文：“大鼻子”校车
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综合新闻
2016.8.27 星期六
武汉万吨华中冷链港落户鄂州
打造全国最大“互联网+”冷链物流基地
湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员周长庆）昨日，“武汉万吨·华中冷链港”项目在鄂州葛店开工。项目由武汉万吨冷链物流有限公司投资30亿元建设，占地约380亩，分三期建设，一期将于2017年12月投产。
项目达产后，将成为全国最大的集专业保税仓库、电子商务、冷链配送、冷冻品储存、中央厨房、绿色食品加工等多功能为一体的“互联网+”冷链综合物流基地，年产值200亿元以上。
武汉万吨冷链物流有限公司是一家专业冷链物流投资管理公司，自有冷库容量超过30万吨，所供应农副产品占我省以及重庆、昆明、贵州、扬州等地居民冷藏保鲜副食品消费总量七成以上，商品销售网覆盖近2亿人口，辐射20多个省市。