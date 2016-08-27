标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
武汉万吨华中冷链港落户鄂州
打造全国最大“互联网+”冷链物流基地
    湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员周长庆）昨日，“武汉万吨·华中冷链港”项目在鄂州葛店开工。项目由武汉万吨冷链物流有限公司投资30亿元建设，占地约380亩，分三期建设，一期将于2017年12月投产。
    项目达产后，将成为全国最大的集专业保税仓库、电子商务、冷链配送、冷冻品储存、中央厨房、绿色食品加工等多功能为一体的“互联网+”冷链综合物流基地，年产值200亿元以上。
    武汉万吨冷链物流有限公司是一家专业冷链物流投资管理公司，自有冷库容量超过30万吨，所供应农副产品占我省以及重庆、昆明、贵州、扬州等地居民冷藏保鲜副食品消费总量七成以上，商品销售网覆盖近2亿人口，辐射20多个省市。


   
　