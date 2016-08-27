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第6版 综合新闻
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·良种配良肥催生水稻高产纪录
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·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
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·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
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图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
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武汉交警建吸毒人员信息库
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图文：“大鼻子”校车
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综合新闻
2016.8.27 星期六
16个重大项目落户汉阳
健康产业成投资热点
湖北日报讯 （记者杨然、实习生张筠浩、通讯员代小辰）昨日，武汉市汉阳区16个重大项目集中签约，健康产业成为该区投资热点。
泰康集团全国医疗中心项目选址汉阳四新片区，与武汉同济医院联合投资建设，打造集医、教、研一体化的医疗中心。菜根信息科技龙阳湖健康谷项目拟创建成为聚集医疗信息、医药电商、健康管理设施设备及信息系统的创新创业高地，计划提供1000个工位，入驻加速企业50家以上。
当日签约的还有远洋集团“慧谷”项目、“IDP国际”总部项目、华中物联网产业基地等。汉阳区负责人表示，这批重大项目集中签约，将改善汉阳地区产业布局，助推该区总部经济和现代服务业快速发展。