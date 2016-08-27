查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·标准版湖北富硒稻下月面世 ·良种配良肥催生水稻高产纪录 ·“蝶”产业支招 ·赴美参加夏令营 ·会员制仓储加速在汉跑马圈地 ·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 ·16个重大项目落户汉阳 ·武汉万吨华中冷链港落户鄂州 ·鄂州开建雨污分流改造项目 ·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 ·送岗位进社区 ·武汉交警建吸毒人员信息库 ·图文：“大鼻子”校车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 标准版湖北富硒稻下月面世 · 良种配良肥催生水稻高产纪录 · “蝶”产业支招 · 赴美参加夏令营 · 会员制仓储加速在汉跑马圈地 · 图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 · 16个重大项目落户汉阳 · 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 · 鄂州开建雨污分流改造项目 · 建始街头旧衣超市无需手续直接挑 · 送岗位进社区 · 武汉交警建吸毒人员信息库 · 图文：“大鼻子”校车 6 综合新闻 2016.8.27 星期六 16个重大项目落户汉阳 健康产业成投资热点 湖北日报讯 （记者杨然、实习生张筠浩、通讯员代小辰）昨日，武汉市汉阳区16个重大项目集中签约，健康产业成为该区投资热点。

泰康集团全国医疗中心项目选址汉阳四新片区，与武汉同济医院联合投资建设，打造集医、教、研一体化的医疗中心。菜根信息科技龙阳湖健康谷项目拟创建成为聚集医疗信息、医药电商、健康管理设施设备及信息系统的创新创业高地，计划提供1000个工位，入驻加速企业50家以上。

当日签约的还有远洋集团“慧谷”项目、“IDP国际”总部项目、华中物联网产业基地等。汉阳区负责人表示，这批重大项目集中签约，将改善汉阳地区产业布局，助推该区总部经济和现代服务业快速发展。





