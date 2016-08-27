标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
16个重大项目落户汉阳
健康产业成投资热点
    湖北日报讯 （记者杨然、实习生张筠浩、通讯员代小辰）昨日，武汉市汉阳区16个重大项目集中签约，健康产业成为该区投资热点。
    泰康集团全国医疗中心项目选址汉阳四新片区，与武汉同济医院联合投资建设，打造集医、教、研一体化的医疗中心。菜根信息科技龙阳湖健康谷项目拟创建成为聚集医疗信息、医药电商、健康管理设施设备及信息系统的创新创业高地，计划提供1000个工位，入驻加速企业50家以上。
    当日签约的还有远洋集团“慧谷”项目、“IDP国际”总部项目、华中物联网产业基地等。汉阳区负责人表示，这批重大项目集中签约，将改善汉阳地区产业布局，助推该区总部经济和现代服务业快速发展。


   
　