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图文：“大鼻子”校车
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综合新闻
2016.8.27 星期六
群星璀璨 诗漫江城
图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
湖北日报讯 图为：小朋友们上台表演配乐诗朗诵《唐诗吟唱》。（通讯员 王宁 摄）
（记者别鸣、通讯员江身军、王振宇）秋风习习，星光熠熠，诗意弥漫江城夜空。昨晚8时，2016武汉诗歌节诗歌音乐会在卓尔书店举行。“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方……”婉转悠扬的配乐诗朗诵《诗经·秦风·蒹葭》，拉开了晚会的序幕；箫与钢琴演奏《渔舟唱晚》，让听众仿佛进入那万顷碧波上渔船随波渐远的优美景象之中。武汉市育才小学二12班的孩子们，以配乐诗朗诵《唐诗吟唱》吟出了莘莘学子心目中的盛唐华章；歌曲联唱《独上西楼》、《别亦难》、《但愿人长久》令人沉醉不已；晚会在由贝多芬作曲、席勒作词的世界名曲《欢乐颂》中落下帷幕，台下的诗人与读者起立鼓掌，长久沉浸在诗歌的氛围里。
截至昨日，2016武汉诗歌节已经举行了闻一多诗歌奖颁奖仪式，新发现诗歌夏令营，中国新诗与世界圆桌会议，北岛、吴思敏、田原、张清华、李少君等中国诗人的面对面分享会，日本诗人竹内新、蒙古诗人森道·哈达、美国诗人梅丹理的面对面分享会，99诗展开幕等一系列活动，今明两天还有致敬新诗百年朗诵会、中华诗词少儿吟诵会等活动。这些活动得到国内数以百计的诗人、诗评家的支持和积极参与，数以万计的市民、读者热心参与。
诗，又一次在这座城市找到了无数的知音，打动着无数人的心灵。