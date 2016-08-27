标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
群星璀璨 诗漫江城
图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
    湖北日报讯 图为：小朋友们上台表演配乐诗朗诵《唐诗吟唱》。（通讯员 王宁 摄）

    （记者别鸣、通讯员江身军、王振宇）秋风习习，星光熠熠，诗意弥漫江城夜空。昨晚8时，2016武汉诗歌节诗歌音乐会在卓尔书店举行。“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方……”婉转悠扬的配乐诗朗诵《诗经·秦风·蒹葭》，拉开了晚会的序幕；箫与钢琴演奏《渔舟唱晚》，让听众仿佛进入那万顷碧波上渔船随波渐远的优美景象之中。武汉市育才小学二12班的孩子们，以配乐诗朗诵《唐诗吟唱》吟出了莘莘学子心目中的盛唐华章；歌曲联唱《独上西楼》、《别亦难》、《但愿人长久》令人沉醉不已；晚会在由贝多芬作曲、席勒作词的世界名曲《欢乐颂》中落下帷幕，台下的诗人与读者起立鼓掌，长久沉浸在诗歌的氛围里。
    截至昨日，2016武汉诗歌节已经举行了闻一多诗歌奖颁奖仪式，新发现诗歌夏令营，中国新诗与世界圆桌会议，北岛、吴思敏、田原、张清华、李少君等中国诗人的面对面分享会，日本诗人竹内新、蒙古诗人森道·哈达、美国诗人梅丹理的面对面分享会，99诗展开幕等一系列活动，今明两天还有致敬新诗百年朗诵会、中华诗词少儿吟诵会等活动。这些活动得到国内数以百计的诗人、诗评家的支持和积极参与，数以万计的市民、读者热心参与。
    诗，又一次在这座城市找到了无数的知音，打动着无数人的心灵。


   
　