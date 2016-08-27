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收费会员制仓储正在武汉加速布局。昨日，5家中百全球商品直销中心在武汉同时开业。直销中心主打进口食品、水果、冷冻冷藏等商品，并引入会员制模式。这是武汉本地商企首次采用收费会员制。



会员制仓储在汉加速布局



2014年，沃尔玛旗下高端会员店“山姆会员店”落子武汉，据透露，沃尔玛还将在江南片区再建一家山姆会员店。

山姆会员店只有会员才可进场购物。今年4月28日，其会员年费已从150元调整至260元。25日，记者在位于南国西汇的山姆会员店看到，店内有全球采购的进口商品约5000余种。不少顾客在店内购物，也有消费者在现场咨询办会员卡事宜。一些未办会员卡的顾客欲进场购物，遭到工作人员谢绝。

美国最大会员制仓储Costco，先后在武汉东湖综合保税区、爱保税进口商品交易中心和佳市得进口商超开设店中店。Costco商品毛利率控制较低，收益主要靠会员费（Costco美国会员费为每年100美元），一直顾虑中国消费者尚未形成为会员费买单的购物习惯。目前在武汉，为培养客户群，暂时还没有收取年费。

中百全球商品直销中心会员费为50元，主销从美国、英国、澳大利亚等30多个国家和地区直采的商品，定价主要参考“海淘”电商价格，如64片装的花王纸尿裤会员价109元，较花王天猫旗舰店同款价格更低。



十年前曾在汉“水土不服”



率先在武汉试水收费会员制仓储的，并非山姆会员店。

2000年，麦德龙在汉首店——汉口店开业，一开始试图采用收费会员制经营方式，未获武汉市民认可。遂向酒店业、中小型零售业、学校及政府机关等专业客户免费发会员卡，无会员卡不能进场消费。不到一年，德国人发现，这一模式水土不服，又及时调整经营策略，消费者在现场办临时卡也可进场消费。

2003年，美国会员制仓储普尔斯马特进驻武汉中北路，曾喊出“引导一场会员革命”的口号。但80元一张会员卡，武汉人似乎不太买账，办卡的人寥寥无几。坚持了一年左右，普尔斯马特放松了门槛，非会员也可进店购物，只是价格要高10%左右。2004年下半年，普尔斯马特彻底退出武汉市场。

有业内人士介绍，会员制仓储商品价格普遍低于普通超市，是因为商品几乎按成本销售，利润低，会员年费才是其主要盈利来源。但那时，武汉市民消费水平并不高，更不习惯“先交会员费再消费”，收费会员制仓储来汉可谓“生不逢时”。

其后，会员制消费在武汉大规模推广，甚至一度泛滥，小到美容院，大到超市仓储，乃至群光、武广，办会员卡可消费积分，积分可兑停车券或年底返利，以致很多市民的钱包里都装不下各类会员卡。但这些店，都不敢向消费者收取会员费或年费。



这次能否站稳脚跟



时隔10多年，收费会员制仓储再度杀入武汉市场。这次是否能站稳脚跟？

情况似乎已有改变。据沃尔玛相关负责人介绍，目前武汉山姆会员店已有9万多名会员，按去年150元年费计算，仅会员费就收入1350多万元。会员平均每次购物消费在300元左右。这在全国新开的山姆会员店中，业绩较优。

刚开业的中百全球商品直销中心内，也有不少消费者现场交费办理会员卡。

中百集团总经理万明治表示，武汉市民消费力逐渐提升，进口商品越来越受欢迎。中百此时布局收费会员制仓储，也是为了抢抓此轮消费升级的机遇，主要瞄准高端消费。

中南财经政法大学营销管理系主任杜鹏则直言，收费会员制仓储确实契合如今消费结构升级的趋势，但武汉市民的消费习惯仍需要培养，消费水平也不及北上广深等地区，收费会员制仓储的发展步伐不宜过快。同时，如今购买低价进口商品的渠道有保税店、跨境电商平台等多种，收费会员制仓储在以进口低价商品为主打的同时，应更加注重消费体验。





