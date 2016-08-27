标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
12名残疾儿童
赴美参加夏令营
    湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员柳年姣）25日，12名来自武汉、宜昌市儿童福利院的残疾儿童，前往美国参加为期一个月的“希望之旅”夏令营活动。
    家庭是孩子最好的归宿，为此省涉外收养中心与美国收养组织开展合作，由美国收养组织资助这次夏令营活动。活动期间，这些孩子寄宿在有收养意愿的家庭，增进孩子对国外家庭的了解，帮助孩子们真正踏上回归家庭的“希望之旅”。


   
　