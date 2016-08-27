查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·标准版湖北富硒稻下月面世 ·良种配良肥催生水稻高产纪录 ·“蝶”产业支招 ·赴美参加夏令营 ·会员制仓储加速在汉跑马圈地 ·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 ·16个重大项目落户汉阳 ·武汉万吨华中冷链港落户鄂州 ·鄂州开建雨污分流改造项目 ·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 ·送岗位进社区 ·武汉交警建吸毒人员信息库 ·图文：“大鼻子”校车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 标准版湖北富硒稻下月面世 · 良种配良肥催生水稻高产纪录 · “蝶”产业支招 · 赴美参加夏令营 · 会员制仓储加速在汉跑马圈地 · 图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 · 16个重大项目落户汉阳 · 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 · 鄂州开建雨污分流改造项目 · 建始街头旧衣超市无需手续直接挑 · 送岗位进社区 · 武汉交警建吸毒人员信息库 · 图文：“大鼻子”校车 6 综合新闻 2016.8.27 星期六 昆虫专家为神农架 “蝶”产业支招 湖北日报讯 （记者翟兴波、通讯员罗永斌、罗春梅）22日，2016年中国昆虫学会蝴蝶分会学术研讨会在神农架保护区举行。国内昆虫学专家深入官门山、神农顶、大九湖等地，实地调查、考察蝶类资源在不同海拔、生境下的分布、种类、数量、寄主植物等情况，普遍认为神农架蝴蝶资源开发利用和产业化前景广阔。

神农架是世界生物多样性研究热点地区，亦是中国生物多样性研究关键地区，7月被联合国教科文组织纳入世界自然遗产名录。最新调查统计，神农架拥有高等植物3684种，脊椎动物544种，昆虫4318种，其中，蝴蝶12科152属316种。国家二级保护动物三尾褐凤蝶和中华虎凤蝶在神农架有分布。





