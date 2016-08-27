标准版湖北富硒稻下月面世良种配良肥催生水稻高产纪录“蝶”产业支招赴美参加夏令营会员制仓储加速在汉跑马圈地图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行16个重大项目落户汉阳武汉万吨华中冷链港落户鄂州鄂州开建雨污分流改造项目建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣送岗位进社区武汉交警建吸毒人员信息库图文：“大鼻子”校车
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 第6版 综合新闻
·标准版湖北富硒稻下月面世
·良种配良肥催生水稻高产纪录
·“蝶”产业支招
·赴美参加夏令营
·会员制仓储加速在汉跑马圈地
·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行
·16个重大项目落户汉阳
·武汉万吨华中冷链港落户鄂州
·鄂州开建雨污分流改造项目
·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣
·送岗位进社区
·武汉交警建吸毒人员信息库
·图文：“大鼻子”校车
湖北日报电子版
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6 综合新闻 2016.8.27 星期六
昆虫专家为神农架
“蝶”产业支招
    湖北日报讯 （记者翟兴波、通讯员罗永斌、罗春梅）22日，2016年中国昆虫学会蝴蝶分会学术研讨会在神农架保护区举行。国内昆虫学专家深入官门山、神农顶、大九湖等地，实地调查、考察蝶类资源在不同海拔、生境下的分布、种类、数量、寄主植物等情况，普遍认为神农架蝴蝶资源开发利用和产业化前景广阔。
    神农架是世界生物多样性研究热点地区，亦是中国生物多样性研究关键地区，7月被联合国教科文组织纳入世界自然遗产名录。最新调查统计，神农架拥有高等植物3684种，脊椎动物544种，昆虫4318种，其中，蝴蝶12科152属316种。国家二级保护动物三尾褐凤蝶和中华虎凤蝶在神农架有分布。


   
　