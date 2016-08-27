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图文：“大鼻子”校车
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综合新闻
2016.8.27 星期六
昆虫专家为神农架
“蝶”产业支招
湖北日报讯 （记者翟兴波、通讯员罗永斌、罗春梅）22日，2016年中国昆虫学会蝴蝶分会学术研讨会在神农架保护区举行。国内昆虫学专家深入官门山、神农顶、大九湖等地，实地调查、考察蝶类资源在不同海拔、生境下的分布、种类、数量、寄主植物等情况，普遍认为神农架蝴蝶资源开发利用和产业化前景广阔。
神农架是世界生物多样性研究热点地区，亦是中国生物多样性研究关键地区，7月被联合国教科文组织纳入世界自然遗产名录。最新调查统计，神农架拥有高等植物3684种，脊椎动物544种，昆虫4318种，其中，蝴蝶12科152属316种。国家二级保护动物三尾褐凤蝶和中华虎凤蝶在神农架有分布。