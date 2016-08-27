查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合新闻 ·标准版湖北富硒稻下月面世 ·良种配良肥催生水稻高产纪录 ·“蝶”产业支招 ·赴美参加夏令营 ·会员制仓储加速在汉跑马圈地 ·图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 ·16个重大项目落户汉阳 ·武汉万吨华中冷链港落户鄂州 ·鄂州开建雨污分流改造项目 ·建始街头旧衣超市无需手续直接挑衣 ·送岗位进社区 ·武汉交警建吸毒人员信息库 ·图文：“大鼻子”校车 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 标准版湖北富硒稻下月面世 · 良种配良肥催生水稻高产纪录 · “蝶”产业支招 · 赴美参加夏令营 · 会员制仓储加速在汉跑马圈地 · 图文：武汉诗歌节诗歌音乐会举行 · 16个重大项目落户汉阳 · 武汉万吨华中冷链港落户鄂州 · 鄂州开建雨污分流改造项目 · 建始街头旧衣超市无需手续直接挑 · 送岗位进社区 · 武汉交警建吸毒人员信息库 · 图文：“大鼻子”校车 6 综合新闻 2016.8.27 星期六 袁隆平考察新洋丰肥料试验基地 良种配良肥催生水稻高产纪录 湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员成华彪、李乔）昨日，86岁高龄的中国工程院院士、“杂交稻之父”袁隆平来到荆门，深入湖北新洋丰肥业肥料试验基地，指导“洋丰超级稻专用肥”试验示范。

该基地试验示范“超优1000”超级稻50亩，现场测产，亩产超过1000公斤，已接近袁隆平掌门的国家杂交水稻工程技术研发中心的试验产量。袁隆平高兴地说：“良种配良肥，创造了湖北水稻高产的纪录！”

湖北新洋丰集团总经理杨华锋介绍，新洋丰2014年推出超级稻专用肥。去年4月，与国家杂交水稻工程技术研发中心达成战略合作协议，袁隆平受聘新洋丰特别顾问；中心指导洋丰超级稻专用肥的研发与推广；洋丰超级稻专用肥进入该中心超级稻第五期攻关，参与四大国家级研究项目试验示范；中心本部基地全面使用洋丰超级稻专用肥；并在该中心选用全国5种品牌肥料进行对比打擂试验，以产量论英雄。

超级稻以其产量高、米质好、口感好等卓越品质，未来几年将取代普通杂交水稻。新洋丰肥业率先研发推出超级稻专用肥，把超级稻引种、试验示范纳入企业攻关范畴，去年在该基地示范种植了50亩“超优1000”，给农民示范效应。今年，基地严格按照国家杂交水稻工程技研发中心提供的种植模式和管理规范操作，种植水平实现新的跨越，亩植1.15万蔸。据现场测产，有效穗达17.5穗/蔸，每亩成穗达20.1万穗，穗粒数达241粒，千粒重26—27克，理论产量亩产可达1072公斤。袁隆平院士说：实际产量肯定在1000公斤以上。

参观试验基地时，袁隆平说，今年气候异常，但基地超级稻分蘖充分，长势健旺，无病虫害表现，结实率高，在抗倒伏、抗病虫害方面表现优异。他表示，国家杂交水稻工程技术研发中心将继续与新洋丰合作，促进中国现代农业的发展，圆其“禾下乘凉梦”。





