查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·图文：世界期待的中国智慧与担当 ·中国行动为G20不断注入新动力 ·我国位居G20国家第9 ·我国将进入“多边外交季” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：世界期待的中国智慧与担当 · 中国行动为G20不断注入新动力 · 我国位居G20国家第9 · 我国将进入“多边外交季” 5 时事 2016.8.27 星期六 峰会在即 我国将进入“多边外交季” 湖北日报讯 外交部长王毅25日在北京与来访的阿尔巴尼亚外长布沙蒂共见记者时表示，从下月开始，中国将进入繁忙的“多边外交季”。中国将主办二十国集团领导人峰会，并参与数场重要的地区及全球性多边活动。中方将在这些合作机制中进一步发挥积极和建设性作用，为推进地区合作进一步深化、为全球治理进程的完善发展作出中国的贡献。

王毅表示，G20杭州峰会是今年中国最重要的主场外交，也是备受世界瞩目的最重要全球治理平台。在各方大力支持下，G20峰会筹备工作进展顺利。杭州已经准备好，中国已经准备好。相信本届峰会一定能够不负众望，在中国办出特色、办出精彩、办出实效，为促进世界经济增长、完善全球经济治理作出新的重要贡献。





