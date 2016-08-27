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第5版 时事
·图文：世界期待的中国智慧与担当
·中国行动为G20不断注入新动力
·我国位居G20国家第9
·我国将进入“多边外交季”
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图文：世界期待的中国智慧与担当
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我国将进入“多边外交季”
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时事
2016.8.27 星期六
峰会在即
我国将进入“多边外交季”
湖北日报讯 外交部长王毅25日在北京与来访的阿尔巴尼亚外长布沙蒂共见记者时表示，从下月开始，中国将进入繁忙的“多边外交季”。中国将主办二十国集团领导人峰会，并参与数场重要的地区及全球性多边活动。中方将在这些合作机制中进一步发挥积极和建设性作用，为推进地区合作进一步深化、为全球治理进程的完善发展作出中国的贡献。
王毅表示，G20杭州峰会是今年中国最重要的主场外交，也是备受世界瞩目的最重要全球治理平台。在各方大力支持下，G20峰会筹备工作进展顺利。杭州已经准备好，中国已经准备好。相信本届峰会一定能够不负众望，在中国办出特色、办出精彩、办出实效，为促进世界经济增长、完善全球经济治理作出新的重要贡献。