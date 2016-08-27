查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·图文：世界期待的中国智慧与担当 ·中国行动为G20不断注入新动力 ·我国位居G20国家第9 ·我国将进入“多边外交季” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：世界期待的中国智慧与担当 · 中国行动为G20不断注入新动力 · 我国位居G20国家第9 · 我国将进入“多边外交季” 5 时事 2016.8.27 星期六 创新竞争力排行 我国位居G20国家第9 湖北日报讯 《二十国集团(G20)国家创新竞争力发展报告(2015——2016)》黄皮书25日在京发布。黄皮书显示，美国、英国、日本位列二十国集团(G20)各成员前三名，中国排名在第9位，是G20集团中唯一进入前十名的发展中国家。

这部黄皮书是中央党校国际战略研究院、中国科学技术交流中心和福建师范大学等单位联合研究的成果。据了解，该黄皮书自2009年以来，这次已经是第四次发布。

黄皮书指出，通过对比2013年至2014年G20国家创新竞争力得分变化情况发现，G20国家创新竞争力的整体水平呈现上升趋势，说明这些年G20各成员为了尽快从经济危机的困局中实现恢复性增长，采取了创新战略，推动了创新能力的提升。

黄皮书分析认为，中国国家创新竞争力得分高于G20国家创新竞争力得分的平均变化水平，中国是作为发展中国家在创新竞争力排名中靠前的国家，说明近年来中国实施创新驱动发展战略取得了明显成效，有力提升了国家创新竞争力。





