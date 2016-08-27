查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·图文：世界期待的中国智慧与担当 ·中国行动为G20不断注入新动力 ·我国位居G20国家第9 ·我国将进入“多边外交季” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：世界期待的中国智慧与担当 · 中国行动为G20不断注入新动力 · 我国位居G20国家第9 · 我国将进入“多边外交季” 5 时事 2016.8.27 星期六 中国行动为G20不断注入新动力 湖北日报讯 自1999年G20诞生以来，中国不仅积极支持G20在全球经济治理中发挥更大作用，同时本着建设性态度参与G20机制建设，积极提供中国方案，贡献中国智慧，为G20建设与发展发挥了独特而重要的作用。



积极参与机制建设



中国是G20创始成员，参加了历次G20财长和央行行长会议及领导人峰会。2005年，中国成为G20主席国，成功举办了第七届G20财长和央行行长会议、两次副手级会议以及研讨会等活动。

2008年金融危机爆发后，G20升格为领导人会议。在2008年11月华盛顿举行的首次峰会上，中国首次以塑造者、创始成员和核心参与方身份参与全球经济治理机制。

此后，中国国家主席不仅出席了G20历次峰会，而且在会上发表了一系列重要讲话，宣介中国政府采取的相关举措，阐明中国对全球经济治理的立场，并提出一系列应对金融危机的重要主张。



提出系列中国主张



在华盛顿、伦敦、匹兹堡、多伦多和首尔G20峰会，中国针对国际金融体系改革等问题提出了一系列建议与措施。

在戛纳、洛斯卡沃斯G20峰会，中国为促增长和保稳定献计献策，先后提出10点建议。

在圣彼得堡G20峰会，中国提出发展创新、增长联动、利益融合等一系列新理念，坚定维护和发展开放型世界经济。

在布里斯班G20峰会，中国提出了关于创新发展方式、建设开放型世界经济、完善全球经济治理的三点建议。峰会通过的全面增长战略中，“中国智慧”占据15%。

在安塔利亚G20峰会，中国作为2016年G20峰会主席国，不仅积极参与了安塔利亚峰会的筹备工作，而且提交了10项重点承诺，内容涉及经济增长方式转变、金融体制改革、市场活力提升等诸多领域。中国从发展理念、发展速度和高水平对外开放等方面，为确保安塔利亚峰会取得成功作出了最大努力和积极贡献。



对世界经济贡献突出



中国是G20的建设者和贡献者。早在1997年亚洲金融危机中，中国就已担起负责任地区大国的重任，以自身负责任的行动使得那场危机没有演变为全球性危机。

2008年金融危机爆发后，中国成为全球经济增长的领航者。中国以自身增长为全球经济作出了重要贡献。数据显示，从2008年至2013年的五年间，中国一国贡献了全球总GDP增长量的37.6%。2014年，中国对全球经济增长的贡献是27.8%。2015年，在世界经济整体低迷的情况下，中国经济对全球经济增长的贡献率仍超过25%。

中国的贡献，不仅首先源自自身稳增长、调结构、促改革、惠民生的政策措施，更是来自于增长路径的设计和互利共赢的实际行动。中国一方面承受动力转换的阵痛、结构调整的压力，一方面以自身的努力和定力持续为世界经济作出贡献，成为世界经济的“稳定器”与“压舱石”。



创新全球治理模式



2015年12月1日，中国正式接任G20主席国。自接任以来，中国肩负着推进全球经济强劲、可持续、平衡增长的重任，在加强宏观形势研判和政策协调的同时，着力加强结构性改革顶层设计，主导制订《杭州行动计划》。中国还重启了国际金融架构工作组，推动建立更加稳定和有韧性的国际金融架构，取得了丰硕成果。中国还首次把绿色金融议题引入G20议程，创建了绿色金融研究小组。

此外，在中国的努力下，杭州峰会还第一次将发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置，第一次围绕落实2030年可持续发展议程制订系统性行动计划，呼应了国际社会对G20峰会从危机应对机制向长效治理机制转变的期盼。

中国行动，不仅为G20发展不断注入新动力，而且将在推动并创新全球治理体制新模式方面作出更大的贡献。





