查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·图文：世界期待的中国智慧与担当 ·中国行动为G20不断注入新动力 ·我国位居G20国家第9 ·我国将进入“多边外交季” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 图文：世界期待的中国智慧与担当 · 中国行动为G20不断注入新动力 · 我国位居G20国家第9 · 我国将进入“多边外交季” 5 时事 2016.8.27 星期六 有愿景更有行动，G20杭州峰会将推动制定杭州行动计划 图文：世界期待的中国智慧与担当 湖北日报讯 图为：G20杭州峰会主场馆杭州奥体中心。 （视觉中国供图）



一周后的9月4日，G20杭州峰会将在美丽的西子湖畔召开，世界目光聚焦中国。在全球经济复苏缓慢的当下，人们期待中国的智慧与担当，推动世界经济不断开创新局面，走向新境界。

中共十八届五中全会创造性地提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，向世界展示了“十三五”乃至更长时期中国发展的新思路、新方向和着力点。

中国确立并践行的发展新理念，取得了明显成效。在世界经济复苏乏力的背景下，这一理念既彰显时代价值，又具有世界意义，既是对中国发展问题的科学回答，也对全球走出发展困境贡献出“中国智慧”。“构建创新、活力、联动、包容的世界经济”，是G20杭州峰会的主题。外交部发言人陆慷26日在例行记者会上表示，本届峰会有愿景，更有行动，将推动制定杭州行动计划，为促进世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长采取实实在在的行动。



创新引领

发展新理念拓出发展新境界



在距离此次G20峰会杭州主会场不远的滨江区，探索精准医疗、基因检测的壹基因公司成立仅两年就实现了业务量翻番，员工数从2014年的50多人增加到160多人。“随着健康越来越受重视，未来基因产业会迎来新的爆发点。”作为滨江区引入的博士人才，壹基因公司总裁王军一对创业深有感触，“任何一次经济大潮的到来都伴随着技术突破，拥有技术和人才的企业就会有更多机会。”

壹基因只是杭州市创新发展进程的一个缩影。从梦想小镇到基金小镇，从滨江区到信息港小镇……各种互联网、物联网、生命科学、金融等高端服务业企业如雨后春笋般生长起来，并日渐枝叶繁茂。

放眼全国，充满创新活力的杭州市，是中国广袤大地上创业创新大潮中的一个缩影。从北京到深圳，再到河南的郑东新区……创新驱动发展战略正为转型关键期的中国经济注入新活力。

尽管面临下行压力，但在发展新理念的指引下，中国经济亮点频现，新动能加快积聚:

上半年经济增速达到7%，主要指标逐步回暖;贡献率已过“半壁江山”的服务业继续发力;经济运行质量继续改善，规模以上工业企业利润增长6.2%，高技术产业占比不断提升至12.1%;经济发展新的动力仍在增强，每天新增1.4万户企业……“中国正进入增速放缓但更加平衡和可持续的增长轨道。”世界银行7月初发布的报告，显示出对中国经济未来走势的强大信心。



路径指引

发展新理念助推世界走出增长困境



全球贸易疲弱、金融市场动荡、大宗商品价格低迷……从今年年初开始，世界银行、国际货币基金组织等主要国际机构接连对世界经济增长发出警告，数次调降今明两年的增长预期。

在危机应对工具中，作为短期调控手段的量化宽松货币政策效果日渐式微，继续使用无异于“饮鸩止渴”，全球亟需找到更加有效的发展路径和模式。“我们应该致力于构建创新、活力、联动、包容的世界经济，通过创新驱动发展和结构性改革，为各国增长注入动力，使世界经济焕发活力。”去年12月，习近平主席就2016年G20峰会发表致辞，指明了世界经济走出当前阴霾的根本举措。

中国作为世界第二大经济体的亮丽表现，以及成就背后的发展新理念和实践，越发吸引国际社会的目光。

澳大利亚经济学家郭生祥说，中国五大发展新理念引领中国经济继续稳健发展，并在世界经济中发挥着“压舱石”的作用。“对复苏乏力的世界经济而言，中国的发展新理念和实践对全球经济具有重要的提振作用和标杆意义。”“中国在经济发展和转型方面有很多成功经验可供世界借鉴，特别是大力提倡创新、发展绿色经济。”美国美中关系全国委员会主席斯蒂芬·欧伦斯表示，G20杭州峰会的召开，凸显中国作为世界最重要经济体之一的地位。



凝聚共识

构建世界经济健康可持续发展新路径



即将开幕的G20杭州峰会，无疑打上了鲜明的“中国印记”。中国发展新理念及提出的一系列政策主张，为在困境中探寻发展新路径的世界经济提供了启示，在峰会上需要各国凝聚共识、一致行动。“五大发展理念的提出，凸显出对世界经济发展规律与全球治理潮流的审时度势，也可以看成是中国发展为世界发展注入全新力量的承诺。”《欧洲时报》如此评价。

中国的发展新理念，为全世界更多的人所认同，可为世界经济河流注入活水。

创新发展是推动全球增长的根本动力、协调发展是世界经济包容发展的内在要求、绿色发展是促进可持续发展的必然选择、开放发展是实现互利共赢的必由之路、推进共享发展有利于让更多的人获得平等发展的权利——这些都是引领世界摆脱“低增长困境”的有效办法。

借鉴中国的发展新理念，有待加强合作实现共赢，为世界带来发展新机遇。

亚投行、丝路基金、金砖国家新开发银行等新的国际金融机构的建立，创造出各国合作发展的新空间。中国倡议的“一带一路”在过去三年里吸引了100多个国家和国际组织参与，更多周边国家搭乘中国的“东方快车”共享发展红利。

独行快，众行远。只有更加开放、更加包容、更多合作、更多共赢，全球经济才能共同跨越增长陷阱。

本版稿件均据新华社电





