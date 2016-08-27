弘扬体育精神 振奋中国力量图文：长征五号首飞进入倒计时山东徐玉玉电信诈骗案告破开学季警惕电信诈骗湖北省物价局公告电信诈骗为何猖獗难禁湖北造“向阳红01”10月首航社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设美舰对伊朗快艇开火警告图文：土警察检查站遭袭8死45伤
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 第4版 时事
·弘扬体育精神 振奋中国力量
·图文：长征五号首飞进入倒计时
·山东徐玉玉电信诈骗案告破
·开学季警惕电信诈骗
·湖北省物价局公告
·电信诈骗为何猖獗难禁
·湖北造“向阳红01”10月首航
·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整
·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设
·美舰对伊朗快艇开火警告
·图文：土警察检查站遭袭8死45伤
湖北日报电子版
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4 时事 2016.8.27 星期六
图文：土警察检查站遭袭8死45伤
    湖北日报讯 土耳其东南部26日发生针对警察检查站的爆炸袭击，目前已造成8名警察死亡、45人受伤。图为救护车和消防车参与救援。 （新华社发）


   
　