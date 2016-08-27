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·美舰对伊朗快艇开火警告
·图文：土警察检查站遭袭8死45伤
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美舰对伊朗快艇开火警告
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图文：土警察检查站遭袭8死45
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时事
2016.8.27 星期六
图文：土警察检查站遭袭8死45伤
湖北日报讯 土耳其东南部26日发生针对警察检查站的爆炸袭击，目前已造成8名警察死亡、45人受伤。图为救护车和消防车参与救援。 （新华社发）