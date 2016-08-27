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时事
2016.8.27 星期六
船只太“亲密” 海上生“摩擦”
美舰对伊朗快艇开火警告
湖北日报讯 近两天，美国与伊朗的军舰在波斯湾和霍尔木兹海峡附近多次发生“海上摩擦”。24日，美军甚至对靠近的伊朗舰船进行了“警告射击”。对此，伊朗方面强调，伊朗军舰的行为是在保卫本国领海。
美国国防部的消息说，美军的两艘驱逐舰23日在霍尔木兹海峡行驶时，遭遇伊朗军舰“高速逼近”。24日，在波斯湾北部又发生了“三起伊朗快艇靠近美国军舰的事件”，其中一起事件中，双方舰船相距不超过200米，美国军舰向伊朗船只射击警告。
伊朗国防部长达赫甘25日说，伊朗船只是在执行例行的监测伊朗海域附近外国船只的任务。如果对方无视伊方的警告，进一步侵犯伊朗的水域，伊朗将予以还击。
（综合新华社电、央视网）