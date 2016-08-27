查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·弘扬体育精神 振奋中国力量 ·图文：长征五号首飞进入倒计时 ·山东徐玉玉电信诈骗案告破 ·开学季警惕电信诈骗 ·湖北省物价局公告 ·电信诈骗为何猖獗难禁 ·湖北造“向阳红01”10月首航 ·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整 ·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设 ·美舰对伊朗快艇开火警告 ·图文：土警察检查站遭袭8死45伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 弘扬体育精神 振奋中国力量 · 图文：长征五号首飞进入倒计时 · 山东徐玉玉电信诈骗案告破 · 开学季警惕电信诈骗 · 湖北省物价局公告 · 电信诈骗为何猖獗难禁 · 湖北造“向阳红01”10月首航 · 社会救助和保障标准与物价上涨挂 · 中央财政安排3.95亿元支持城 · 美舰对伊朗快艇开火警告 · 图文：土警察检查站遭袭8死45 4 时事 2016.8.27 星期六 船只太“亲密” 海上生“摩擦” 美舰对伊朗快艇开火警告 湖北日报讯 近两天，美国与伊朗的军舰在波斯湾和霍尔木兹海峡附近多次发生“海上摩擦”。24日，美军甚至对靠近的伊朗舰船进行了“警告射击”。对此，伊朗方面强调，伊朗军舰的行为是在保卫本国领海。

美国国防部的消息说，美军的两艘驱逐舰23日在霍尔木兹海峡行驶时，遭遇伊朗军舰“高速逼近”。24日，在波斯湾北部又发生了“三起伊朗快艇靠近美国军舰的事件”，其中一起事件中，双方舰船相距不超过200米，美国军舰向伊朗船只射击警告。

伊朗国防部长达赫甘25日说，伊朗船只是在执行例行的监测伊朗海域附近外国船只的任务。如果对方无视伊方的警告，进一步侵犯伊朗的水域，伊朗将予以还击。

（综合新华社电、央视网）





