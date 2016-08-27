查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·弘扬体育精神 振奋中国力量 ·图文：长征五号首飞进入倒计时 ·山东徐玉玉电信诈骗案告破 ·开学季警惕电信诈骗 ·湖北省物价局公告 ·电信诈骗为何猖獗难禁 ·湖北造“向阳红01”10月首航 ·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整 ·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设 ·美舰对伊朗快艇开火警告 ·图文：土警察检查站遭袭8死45伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 弘扬体育精神 振奋中国力量 · 图文：长征五号首飞进入倒计时 · 山东徐玉玉电信诈骗案告破 · 开学季警惕电信诈骗 · 湖北省物价局公告 · 电信诈骗为何猖獗难禁 · 湖北造“向阳红01”10月首航 · 社会救助和保障标准与物价上涨挂 · 中央财政安排3.95亿元支持城 · 美舰对伊朗快艇开火警告 · 图文：土警察检查站遭袭8死45 4 时事 2016.8.27 星期六 中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设 湖北日报讯 据新华社电 记者26日从财政部了解到,2016年,中央财政将安排资金3.95亿元支持城市社区文化中心建设。

财政部表示,一方面,中央财政设立城市社区文化中心（文化活动室）设备购置专项资金。2016年安排资金2.50亿元,其中中西部地区2.08亿元,东部地区0.42亿元。

另一方面,中央财政通过美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金,对城市社区（街道）文化中心免费开放予以补助,2016年安排资金1.45亿元。





