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 第4版 时事
·弘扬体育精神 振奋中国力量
·图文：长征五号首飞进入倒计时
·山东徐玉玉电信诈骗案告破
·开学季警惕电信诈骗
·湖北省物价局公告
·电信诈骗为何猖獗难禁
·湖北造“向阳红01”10月首航
·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整
·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设
·美舰对伊朗快艇开火警告
·图文：土警察检查站遭袭8死45伤
湖北日报电子版
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4 时事 2016.8.27 星期六
中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设
    湖北日报讯 据新华社电 记者26日从财政部了解到,2016年,中央财政将安排资金3.95亿元支持城市社区文化中心建设。
    财政部表示,一方面,中央财政设立城市社区文化中心（文化活动室）设备购置专项资金。2016年安排资金2.50亿元,其中中西部地区2.08亿元,东部地区0.42亿元。
    另一方面,中央财政通过美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金,对城市社区（街道）文化中心免费开放予以补助,2016年安排资金1.45亿元。


   
　