查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·弘扬体育精神 振奋中国力量 ·图文：长征五号首飞进入倒计时 ·山东徐玉玉电信诈骗案告破 ·开学季警惕电信诈骗 ·湖北省物价局公告 ·电信诈骗为何猖獗难禁 ·湖北造“向阳红01”10月首航 ·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整 ·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设 ·美舰对伊朗快艇开火警告 ·图文：土警察检查站遭袭8死45伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 弘扬体育精神 振奋中国力量 · 图文：长征五号首飞进入倒计时 · 山东徐玉玉电信诈骗案告破 · 开学季警惕电信诈骗 · 湖北省物价局公告 · 电信诈骗为何猖獗难禁 · 湖北造“向阳红01”10月首航 · 社会救助和保障标准与物价上涨挂 · 中央财政安排3.95亿元支持城 · 美舰对伊朗快艇开火警告 · 图文：土警察检查站遭袭8死45 4 时事 2016.8.27 星期六 社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整 湖北日报讯 据新华社电 国家发展改革委26日称,新的社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制于近日发布,将启动机制的临界值指标从原来的“CPI涨幅3%至4%”“粮食价格涨幅10%”调整为“CPI同比涨幅3.5%”“食品价格同比涨幅6%”。同时,允许各地适当降低临界值。

根据新机制,将原来以CPI为主,辅以粮食价格指数作为启动依据,调整为在继续锚定CPI的同时,以食品价格指数替代粮食价格指数。相应的,价格临时补贴实行“按月测算、按月发放”,并在相关指数发布后20个工作日内发放到位。

2011年,我国在全国范围内建立了社会救助和保障标准与物价上涨的联动机制,将城乡低保对象、特困人员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象和领取失业保险金人员等近8000万困难群众纳入保障范围。近年来,各地根据物价上涨情况及时启动联动机制,累计向困难群众发放价格临时补贴超过180亿元。





