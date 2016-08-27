查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·弘扬体育精神 振奋中国力量 ·图文：长征五号首飞进入倒计时 ·山东徐玉玉电信诈骗案告破 ·开学季警惕电信诈骗 ·湖北省物价局公告 ·电信诈骗为何猖獗难禁 ·湖北造“向阳红01”10月首航 ·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整 ·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设 ·美舰对伊朗快艇开火警告 ·图文：土警察检查站遭袭8死45伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 弘扬体育精神 振奋中国力量 · 图文：长征五号首飞进入倒计时 · 山东徐玉玉电信诈骗案告破 · 开学季警惕电信诈骗 · 湖北省物价局公告 · 电信诈骗为何猖獗难禁 · 湖北造“向阳红01”10月首航 · 社会救助和保障标准与物价上涨挂 · 中央财政安排3.95亿元支持城 · 美舰对伊朗快艇开火警告 · 图文：土警察检查站遭袭8死45 4 时事 2016.8.27 星期六 湖北造“向阳红01”10月首航 赴东印度洋执行水体综合调查任务 湖北日报讯 据新华社电 记者26日从国家海洋局第一海洋研究所了解到,我国最先进远洋科考船“向阳红01”将于10月首航,执行“全球变化与海气相互作用”国际合作专项的东印度洋南部水体综合调查秋季航次,整个航次预计需要65至70天。

据介绍,这个航次将在东印度洋南部通过大面观测、走航观测、锚系定点观测和漂流浮标观测等方式,进行物理海洋、常规海洋气象、海气边界层、高空气象、海洋化学与水体生物、海洋光学与微波遥感现场参数等调查。

“向阳红01”是我国目前最先进的新一代全球级现代化远洋综合科考船,今年6月正式入列,由武昌船舶重工集团有限公司建造。“向阳红01”可在除了南北极冰区以外全球所有海区航行,电力推进,集多学科、多功能、多技术手段为一体,能够满足深海大洋多学科交叉研究需求,是海洋科学基础研究和高新技术研发的海上移动实验室和试验平台。





