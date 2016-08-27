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 第4版 时事
·弘扬体育精神 振奋中国力量
·图文：长征五号首飞进入倒计时
·山东徐玉玉电信诈骗案告破
·开学季警惕电信诈骗
·湖北省物价局公告
·电信诈骗为何猖獗难禁
·湖北造“向阳红01”10月首航
·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整
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·美舰对伊朗快艇开火警告
·图文：土警察检查站遭袭8死45伤
湖北日报电子版
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4 时事 2016.8.27 星期六
湖北造“向阳红01”10月首航
赴东印度洋执行水体综合调查任务
    湖北日报讯 据新华社电 记者26日从国家海洋局第一海洋研究所了解到,我国最先进远洋科考船“向阳红01”将于10月首航,执行“全球变化与海气相互作用”国际合作专项的东印度洋南部水体综合调查秋季航次,整个航次预计需要65至70天。
    据介绍,这个航次将在东印度洋南部通过大面观测、走航观测、锚系定点观测和漂流浮标观测等方式,进行物理海洋、常规海洋气象、海气边界层、高空气象、海洋化学与水体生物、海洋光学与微波遥感现场参数等调查。
    “向阳红01”是我国目前最先进的新一代全球级现代化远洋综合科考船,今年6月正式入列,由武昌船舶重工集团有限公司建造。“向阳红01”可在除了南北极冰区以外全球所有海区航行,电力推进,集多学科、多功能、多技术手段为一体,能够满足深海大洋多学科交叉研究需求,是海洋科学基础研究和高新技术研发的海上移动实验室和试验平台。


   
　