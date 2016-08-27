查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·弘扬体育精神 振奋中国力量 ·图文：长征五号首飞进入倒计时 ·山东徐玉玉电信诈骗案告破 ·开学季警惕电信诈骗 ·湖北省物价局公告 ·电信诈骗为何猖獗难禁 ·湖北造“向阳红01”10月首航 ·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整 ·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设 ·美舰对伊朗快艇开火警告 ·图文：土警察检查站遭袭8死45伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 弘扬体育精神 振奋中国力量 · 图文：长征五号首飞进入倒计时 · 山东徐玉玉电信诈骗案告破 · 开学季警惕电信诈骗 · 湖北省物价局公告 · 电信诈骗为何猖獗难禁 · 湖北造“向阳红01”10月首航 · 社会救助和保障标准与物价上涨挂 · 中央财政安排3.95亿元支持城 · 美舰对伊朗快艇开火警告 · 图文：土警察检查站遭袭8死45 4 时事 2016.8.27 星期六 一个电话、一条短信，骗走你的血汗钱 电信诈骗为何猖獗难禁 湖北日报讯 一个电话、一条短信,一辈子的血汗钱瞬间就被骗个精光。而今,“黑手”频频伸向没有防备的孩子——被骗了9900元的学费,一个山东的准大学生徐玉玉永远停止了呼吸……类似的电信诈骗时时在身边上演,其犯罪呈现“虚拟化、智能化、集团化、国际化”特点。



诈骗有多“精准”?

——从“撒网”到“锁定”团队合作“企业化”



从最初的中奖、房租汇款,到网银升级、邮包藏毒,再到冒充公检法等公职人员、伪造网上通缉令、助学金领取,通讯信息诈骗类型已扩展到数十种,更从过去的“撒网式”诈骗,变成了“精准化”锁定。

个人信息售卖产业链日益成熟。分行业“定点投放”:学生、股民、金融理财客户、产妇、家长应有尽有,不同群体售价不同。社交平台被“充分应用”:建数十个QQ群不断推送广告,最终指向同一个数据商。

上海市公安局刑侦总队二支队副支队长韦健介绍,每一起通讯信息诈骗中,产业链上下游往往附着至少五个专业团伙:专司策划骗术、拨打电话的直接诈骗团伙;盗卖个人信息团伙;收集办理非实名电话卡、银行卡卖给诈骗分子的团伙;在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接及提供任意改号、群呼服务和线路维护的技术支撑团伙;专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款的洗钱团伙。



信息有多廉价?

——百万人次信息以“分”单价贱卖



很难想象学生的不设防,会成为骗子叫卖的宣传语。记者随意在QQ群里加了一个名为“营销数据商”的电话表明想购买的来意后,他立刻发来了一个湖北省利川市第五中学的100个学生信息列表,其中包括姓名、身份证号、父母亲姓名及电话。当问及信息来源时却讳莫如深,“有专门的渠道,告诉你了,我还能吃啥?”

“以P2P为例,非法获取、使用消费者个人信息的行为十分普遍。”上海市工商局一位执法人员介绍,2015年监管部门对一家财富管理公司上海分公司的调查发现,纸质资料涉及的个人信息共有38000余人次,电子数据保存的个人信息名单有 120M（兆）,涉及了100万余人次。

中国互联网协会最新数据显示,近一年的时间,国内6.88亿网民因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失估算达915亿元。



打击有多艰难?

——不仅抓住“谁骗”更要溯源“谁泄密”



网络交易、分工明确、跨国行骗,使得近10年来,公安机关抓获的此类犯罪嫌疑人大多是处于链条末端的“取款人”,摧毁一个完整的通讯信息诈骗犯罪跨国境团伙很难,不少策划者仍身在境外。“运营商为追逐利益而疏于监管难辞其咎。”中国社科院信息化研究中心专家姜奇平曾指出,一些运营商推行“实名制”力度不够,出租出售的号段有的用于各类广告促销短信的群发,借以牟利。现在170和171的虚拟运营商号段,让诈骗也变得更加简单。“由于电信诈骗属于‘非接触式’犯罪,环环相扣,很难留下诈骗的确凿痕迹,为警方办案带来困难。”韦健介绍,而且由于电信诈骗不受地域和空间限制,使得发现、跟踪和抓捕有很大难度,破案成本非常高。

上海一些办案民警介绍,电信诈骗的两个关键环节“诈骗电话”和“银行转账”在目前尚没有“源头”管制措施。目前通信业务和金融产品的某些安全隐患,在某种程度上为犯罪分子提供了便利。

（本栏稿件除署名外均据新华社电）





