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 第4版 时事
·弘扬体育精神 振奋中国力量
·图文：长征五号首飞进入倒计时
·山东徐玉玉电信诈骗案告破
·开学季警惕电信诈骗
·湖北省物价局公告
·电信诈骗为何猖獗难禁
·湖北造“向阳红01”10月首航
·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整
·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设
·美舰对伊朗快艇开火警告
·图文：土警察检查站遭袭8死45伤
湖北日报电子版
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4 时事 2016.8.27 星期六
湖北省物价局公告
    湖北日报讯 2016年第11号
    巴东神农溪纤夫文化走廊景区“木船拉纤”“橡皮艇漂流”两个景点项目门票价格听证会，定于9月13日在武汉举行。现就有关事项公告如下：
    一、听证时间
    2016年9月13日（星期二）上午8：30，会期半天。
    二、听证地点
    武汉市武昌区水果湖洪山礼堂三楼八号会议室。
    三、听证方案主要内容
（一）听证项目
    神农溪纤夫文化走廊景区“木船拉纤”“橡皮艇漂流”两个景点项目门票价格。（二）拟定门票价格方案“木船拉纤”门票拟定价格为：102元/人次；“橡皮艇漂流”门票拟定价格为：123元/人次。
    四、听证会参加人名单（共21人）
（一）消费者11人
    田晓明 女 巴东勇利生态农业有限公司
    刘 利 男 荆州职业技术学院
    刘 智 男 巴东县康乐老年公寓
    何晓蓉 女 武汉理工学院
    肖祖红 女 黄石市爱心满园义工协会
    祝海明 男 鄂州市消费者委员会
    黄 碧 男 宜昌市工商局
    高 芳 女 湖北省供销社
    杨战军 男 湖北得力电气有限公司
    黄跃飞 男 北京盈科（武汉）律师事务所姜 婵 女 武汉传播职业技术学院（二）经营者2人杨绍菊 女 巴东链子溪旅游有限公司阮清平 男 巴东县神农溪景区旅游发展有限公司（三）利益相关方1人黄 超 男 长江轮船海外旅游总公司（武汉）（四）专家学者2人邓爱民 男 中南财经政法大学熊剑平 男 湖北大学（五）人大代表1人刘德荣 女 武汉市宗关街发展社区居委会（六）政协委员1人董玉霞 女 湖北省阳光慈善物资中心（七）政府部门3人张 犁 男 省政府法制办聂喜洋 男 湖北省消费者委员会谭 劲 男 湖北省旅游发展委员会
五、听证会听证人名单
顾栋材 湖北省物价局党组成员、副局长（兼主持人）孙楚斌 湖北省物价局工业品与服务价格处处长王国喜 湖北省物价局成本调查监审分局副调研员
2016年8月24日
2016年第12号
    恩施大峡谷景区“云龙地缝门票”及“交通运输”等项目价格听证会，定于9月14日在武汉举行。现就有关事项公告如下：
    一、听证时间
    2016年9月14日（星期三）上午8：30，会期半天。
    二、听证地点
    武汉市武昌区水果湖洪山礼堂三楼八号会议室。
    三、听证方案主要内容
（一）听证项目
    恩施大峡谷景区“云龙地缝门票”及“交通运输”等项目价格。（二）拟定价格方案“云龙地缝”门票拟定价格为47元/人次；“观光扶梯”拟定价格为30元/人次；“转乘车”价格拟维持现行30元/人次标准不变；“垂直观光电梯”拟定价格为30元/人次；“索道”拟定价格为104元/人次。
    四、听证会参加人名单（共21人）
（一）消费者11人
    王新兰 女 中原电子集团股份有限公司
    付斯敢 男 武汉市居民（退休）
    方锦贤 女 武汉市居民（退休）
    王 芳 女 自由职业
    胡长泉 男 武汉市居民（退休）
    宋孝杰 男 恩施市沐抚办事处木贡村委会
    王诗雨 女 汉口学院学生
    周绪兵 男 中原电子集团股份有限公司
    杨青平 女 恩施巴楚国际旅行社有限公司朱克华 男 潜江市工商行政管理局王艳秋 女 武汉设计工程学院（二）经营者2人周永彪 男 恩施大峡谷旅游开发有限公司王远锡 男 恩施大清江国际旅游度假区有限公司（三）利益相关方1人滕 冲 男 恩施州人民旅行社有限责任公司（四）专家学者2人李志飞 男 湖北大学方华国 男 省旅游摄影协会、省生态经济学会（五）人大代表1人刘德荣 女 武汉市宗关街发展社区居委会（六）政协委员1人孙先明 男 武汉工程大学（七）政府部门3人张 犁 男 省政府法制办聂喜洋 男 湖北省消费者委员会谭 劲 男 湖北省旅游发展委员会
五、听证会听证人名单
顾栋材 湖北省物价局党组成员、副局长（兼主持人）孙楚斌 湖北省物价局工业品与服务价格处处长王国喜 湖北省物价局成本调查监审分局副调研员
2016年8月24日


   
　