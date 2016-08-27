查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 时事 ·弘扬体育精神 振奋中国力量 ·图文：长征五号首飞进入倒计时 ·山东徐玉玉电信诈骗案告破 ·开学季警惕电信诈骗 ·湖北省物价局公告 ·电信诈骗为何猖獗难禁 ·湖北造“向阳红01”10月首航 ·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整 ·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设 ·美舰对伊朗快艇开火警告 ·图文：土警察检查站遭袭8死45伤 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 弘扬体育精神 振奋中国力量 · 图文：长征五号首飞进入倒计时 · 山东徐玉玉电信诈骗案告破 · 开学季警惕电信诈骗 · 湖北省物价局公告 · 电信诈骗为何猖獗难禁 · 湖北造“向阳红01”10月首航 · 社会救助和保障标准与物价上涨挂 · 中央财政安排3.95亿元支持城 · 美舰对伊朗快艇开火警告 · 图文：土警察检查站遭袭8死45 4 时事 2016.8.27 星期六 湖北省物价局公告 湖北日报讯 2016年第11号

巴东神农溪纤夫文化走廊景区“木船拉纤”“橡皮艇漂流”两个景点项目门票价格听证会，定于9月13日在武汉举行。现就有关事项公告如下：

一、听证时间

2016年9月13日（星期二）上午8：30，会期半天。

二、听证地点

武汉市武昌区水果湖洪山礼堂三楼八号会议室。

三、听证方案主要内容

（一）听证项目

神农溪纤夫文化走廊景区“木船拉纤”“橡皮艇漂流”两个景点项目门票价格。（二）拟定门票价格方案“木船拉纤”门票拟定价格为：102元/人次；“橡皮艇漂流”门票拟定价格为：123元/人次。

四、听证会参加人名单（共21人）

（一）消费者11人

田晓明 女 巴东勇利生态农业有限公司

刘 利 男 荆州职业技术学院

刘 智 男 巴东县康乐老年公寓

何晓蓉 女 武汉理工学院

肖祖红 女 黄石市爱心满园义工协会

祝海明 男 鄂州市消费者委员会

黄 碧 男 宜昌市工商局

高 芳 女 湖北省供销社

杨战军 男 湖北得力电气有限公司

黄跃飞 男 北京盈科（武汉）律师事务所姜 婵 女 武汉传播职业技术学院（二）经营者2人杨绍菊 女 巴东链子溪旅游有限公司阮清平 男 巴东县神农溪景区旅游发展有限公司（三）利益相关方1人黄 超 男 长江轮船海外旅游总公司（武汉）（四）专家学者2人邓爱民 男 中南财经政法大学熊剑平 男 湖北大学（五）人大代表1人刘德荣 女 武汉市宗关街发展社区居委会（六）政协委员1人董玉霞 女 湖北省阳光慈善物资中心（七）政府部门3人张 犁 男 省政府法制办聂喜洋 男 湖北省消费者委员会谭 劲 男 湖北省旅游发展委员会

五、听证会听证人名单

顾栋材 湖北省物价局党组成员、副局长（兼主持人）孙楚斌 湖北省物价局工业品与服务价格处处长王国喜 湖北省物价局成本调查监审分局副调研员

2016年8月24日

2016年第12号

恩施大峡谷景区“云龙地缝门票”及“交通运输”等项目价格听证会，定于9月14日在武汉举行。现就有关事项公告如下：

一、听证时间

2016年9月14日（星期三）上午8：30，会期半天。

二、听证地点

武汉市武昌区水果湖洪山礼堂三楼八号会议室。

三、听证方案主要内容

（一）听证项目

恩施大峡谷景区“云龙地缝门票”及“交通运输”等项目价格。（二）拟定价格方案“云龙地缝”门票拟定价格为47元/人次；“观光扶梯”拟定价格为30元/人次；“转乘车”价格拟维持现行30元/人次标准不变；“垂直观光电梯”拟定价格为30元/人次；“索道”拟定价格为104元/人次。

四、听证会参加人名单（共21人）

（一）消费者11人

王新兰 女 中原电子集团股份有限公司

付斯敢 男 武汉市居民（退休）

方锦贤 女 武汉市居民（退休）

王 芳 女 自由职业

胡长泉 男 武汉市居民（退休）

宋孝杰 男 恩施市沐抚办事处木贡村委会

王诗雨 女 汉口学院学生

周绪兵 男 中原电子集团股份有限公司

杨青平 女 恩施巴楚国际旅行社有限公司朱克华 男 潜江市工商行政管理局王艳秋 女 武汉设计工程学院（二）经营者2人周永彪 男 恩施大峡谷旅游开发有限公司王远锡 男 恩施大清江国际旅游度假区有限公司（三）利益相关方1人滕 冲 男 恩施州人民旅行社有限责任公司（四）专家学者2人李志飞 男 湖北大学方华国 男 省旅游摄影协会、省生态经济学会（五）人大代表1人刘德荣 女 武汉市宗关街发展社区居委会（六）政协委员1人孙先明 男 武汉工程大学（七）政府部门3人张 犁 男 省政府法制办聂喜洋 男 湖北省消费者委员会谭 劲 男 湖北省旅游发展委员会

五、听证会听证人名单

顾栋材 湖北省物价局党组成员、副局长（兼主持人）孙楚斌 湖北省物价局工业品与服务价格处处长王国喜 湖北省物价局成本调查监审分局副调研员

2016年8月24日





