弘扬体育精神 振奋中国力量图文：长征五号首飞进入倒计时山东徐玉玉电信诈骗案告破开学季警惕电信诈骗湖北省物价局公告电信诈骗为何猖獗难禁湖北造“向阳红01”10月首航社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设美舰对伊朗快艇开火警告图文：土警察检查站遭袭8死45伤
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 第4版 时事
·弘扬体育精神 振奋中国力量
·图文：长征五号首飞进入倒计时
·山东徐玉玉电信诈骗案告破
·开学季警惕电信诈骗
·湖北省物价局公告
·电信诈骗为何猖獗难禁
·湖北造“向阳红01”10月首航
·社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制指标调整
·中央财政安排3.95亿元支持城市社区文化中心建设
·美舰对伊朗快艇开火警告
·图文：土警察检查站遭袭8死45伤
湖北日报电子版
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4 时事 2016.8.27 星期六
开学季警惕电信诈骗
    湖北日报讯 （记者龚雪、特约记者梁炜）开学季，电信诈骗瞄准了学生和家长。26日，省教育厅发出防骗预警，提醒广大学生和家长要擦亮眼睛、提高警惕、谨防受骗。
    省教育厅提醒广大大学新生，无论是哪个单位或者个人提供资助，不应要求学生到ATM机或网上进行双向互动操作，如有类似要求的，请先向老师和当地教育部门咨询，千万不要擅自按照对方要求操作转账，以免上当受骗。国家建立了完整的学生资助政策体系。只要有经济困难，政府和学校都会给学生提供合适的资助。


   
　