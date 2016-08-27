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据新华社天津26日电 装载着长征五号运载火箭的远望号火箭运输船队，26日上午从天津港解缆前往海南文昌，这也标志着我国新一代大型运载火箭首飞任务进入倒计时阶段。

长征五号是我国自主研制的采用无毒、无污染推进剂的新一代大型运载火箭，将于下半年择机发射。据中国卫星海上测控部副主任陈进朝介绍，在长征五号首飞任务中，海上运输是一个重要环节，复杂的气象海况对火箭海上运输可靠性安全性提出了更高要求，安全顺利完成这次运输任务将标志着我国的火箭海上运输能力趋于成熟。

记者在现场看到，装有长征五号火箭产品、运输保障和电气测量设备的集装箱数量达到40件，总重量超过1000吨，约为两个月前实现首飞的长征七号火箭的两倍。考虑到单船难以满足海上运输要求，中国卫星海上测控部首次启用远望21号和22号两艘火箭运输船同时执行火箭吊装和海上运输任务。

按计划，远望号火箭运输船队经过7天海上航行抵达海南文昌清澜港。随后，长征五号火箭转由陆路运至海南文昌发射场区。

海南文昌航天发射场是目前国内最大、发射条件最好的航天发射场。未来几年，我国探月工程第三期工程的月球探测器“嫦娥五号”、大型空间站等将从这里发射升空。





