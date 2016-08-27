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再没有什么，比激动人心的忘我拼搏更能体现体育精神；也没有什么，比奥运赛场国歌响起、国旗升起更能激发民族自豪感。“我国体育健儿在里约奥运会上的出色表现，生动诠释了奥林匹克精神和中华体育精神”，“激发了全国人民的爱国热情和全世界中华儿女的民族自豪感，增强了中华民族的凝聚力、向心力、自信心”。习近平总书记日前会见第31届奥运会中国体育代表团，热情洋溢赞扬我国体育健儿展现的中华体育精神，把体育精神作为中国精神的重要体现，号召全社会学习这种勇于超越和战胜自我的拼搏精神，凝聚起全党全国各族人民团结奋斗的强大精神力量。

奥运赛场是体育竞技的场所，也是体育健儿展示拼搏精神、展现国家形象的场所。本届奥运会上，中国体育健儿以高昂的斗志、顽强的作风、精湛的技能，向全世界展示出爱国主义的民族精神、集体主义的团队精神、英雄主义的奋斗精神，生动诠释着永不放弃、勇于拼搏、团结奋斗的体育精神，彰显着现代中国大气从容、自信开放、活力奔涌的崭新形象。

最是精神能动人。“这次拿了金牌奖牌的队伍和运动员，都是好样的。这次没拿到金牌奖牌，但在比赛中做了最好的自己的队伍和运动员，也都是好样的”。争取金牌而不唯金牌，争求名次而不唯名次，最难能可贵的不只是结果，更是不断挑战自我、超越自我，从而实现更好自我的顽强精神。

全面小康的目标近在咫尺，伟大复兴的图景清晰可见。在登顶的冲刺中遭遇世所罕见的困难和挑战，就越是需要激发坚强的斗志和精神的伟力，越是需要发扬顽强拼搏的精神，振奋中国力量，从而为实现“两个一百年”奋斗目标凝聚起昂扬斗志和磅礴合力，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供源源不断的强大精神动力。“走下领奖台，一切从零开始。”体育健儿用行动证明，顽强拼搏只有起点没有终点，只有进行时没有完成时。今天，我们比以往任何时候都更需要弘扬体育精神、振奋中国力量，推动“中国号”巨轮涉过全面深化改革的险滩、穿越经济转型升级的激流，驶向更加广阔的水域。

（据新华社北京8月26日电载8月27日《人民日报》）





