查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·向灾区群众伸出有力援手 ·图文：免担保贷款增强重建信心 ·给受灾群众一个新家 ·从工作点到服务线延伸 ·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 ·武汉万科首个写字楼项目落子光谷 ·房产拍卖会公告 ·覃月清夫妇笑了 ·六公潭里苗绿鱼壮 ·图文：确保道路安全畅通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 向灾区群众伸出有力援手 · 图文：免担保贷款增强重建信心 · 给受灾群众一个新家 · 从工作点到服务线延伸 · 图文：孤儿大学生患重病 湖北福 · 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 · 房产拍卖会公告 · 覃月清夫妇笑了 · 六公潭里苗绿鱼壮 · 图文：确保道路安全畅通 3 特别报道 2016.8.27 星期六 图文：确保道路安全畅通 湖北日报讯 25日，鄂西高速公路养护人员在路政人员配合下，冒着高温对野三关附近前期遭受水毁的路段进行维修。汛期过后，鄂西高速组织养护、机电、路政等部门对全线进行隐患排查和灾后修复，确保道路安全畅通。

（视界网 祝巍 摄）





