向灾区群众伸出有力援手图文：免担保贷款增强重建信心给受灾群众一个新家从工作点到服务线延伸图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手武汉万科首个写字楼项目落子光谷房产拍卖会公告覃月清夫妇笑了六公潭里苗绿鱼壮图文：确保道路安全畅通
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 第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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3 特别报道 2016.8.27 星期六
图文：确保道路安全畅通
    湖北日报讯 25日，鄂西高速公路养护人员在路政人员配合下，冒着高温对野三关附近前期遭受水毁的路段进行维修。汛期过后，鄂西高速组织养护、机电、路政等部门对全线进行隐患排查和灾后修复，确保道路安全畅通。
（视界网 祝巍 摄）


   
　