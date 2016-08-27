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第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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向灾区群众伸出有力援手
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图文：免担保贷款增强重建信心
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给受灾群众一个新家
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从工作点到服务线延伸
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图文：孤儿大学生患重病 湖北福
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武汉万科首个写字楼项目落子光谷
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房产拍卖会公告
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覃月清夫妇笑了
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六公潭里苗绿鱼壮
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图文：确保道路安全畅通
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特别报道
2016.8.27 星期六
图文：确保道路安全畅通
湖北日报讯 25日，鄂西高速公路养护人员在路政人员配合下，冒着高温对野三关附近前期遭受水毁的路段进行维修。汛期过后，鄂西高速组织养护、机电、路政等部门对全线进行隐患排查和灾后修复，确保道路安全畅通。
（视界网 祝巍 摄）