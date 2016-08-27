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昨日下午，仙桃市郭河镇河坝村四组六公潭，稻苗随风摇摆，三五只小白鹭在水面上“凌波微步”。“六公潭三面环堤，地势低，此次受灾最重。7月18日下秧苗，7月25日下鱼苗，现在六公潭的灾后农业生产正稳步推进。”镇干部唐良树说。

上个月洪涝灾害中，六公潭108亩中稻、300亩鱼池和藕池被淹。灾后，郭河镇农业专班组织河坝村生产自救，将2000斤种子分发到户，组织旋耕机将108亩中稻田统一耕整，指导群众对鱼塘进行消毒、清淤。

周国强，六公潭鱼池最大的承包户。他的100亩鱼池，在此次强降雨中全部受灾。“看到那边鱼池棚墙上的白线没？上个月，水漫到了那么深。”周国强指着远处一户小屋，小屋外墙上的白线距地面约一米。

水退了，镇里及时送来了四大家鱼苗，7月25日全部投放。鱼池投鱼苗，藕池调水质，眼下周国强的鱼池又是一派生机勃勃景象。“王爹，又来下鳝鱼了？”周国强站在鱼池边朝远方吆喝。一位老人腰挎五个黄鳝笼，手携铁锹从远处走来。王爹全名王海木，今年73岁，他的8亩田在上个月的洪涝灾害中受渍绝收。“这一片，那一片，都是我的田，多亏了镇里的专班，稻苗现在长得可好了！”王海木俯下身，用布满老茧的双手将稻苗根部的淤泥轻轻拭去。

来到另一片田，王海木小心翼翼地走进田里，用铁锹将土松了松，从腰上解下一个黄鳝笼，将黄鳝苗倒入田间。“翻耕、播种、施肥，全是镇里的人帮我做的，没要我出一分钱，今年的收成有保障。”王海木笑着说。





