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 第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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3 特别报道 2016.8.27 星期六
覃月清夫妇笑了
    湖北日报讯 记者 李彦睿 通讯员 李永红 邹琼慧

    25日，鹤峰县五里乡柏榔村委会一处建房工地上，几十名施工人员装配模板、搬运砂石，汗流浃背。
    看着自家钢筋水泥新房每天都在变样，覃月清夫妇笑了。
    今年60岁的覃月清是低保户、精准扶贫建档立卡贫困户，夫妻双双智力低下，80多岁的老母双目失明，儿子去外省做了上门女婿。一家人挤住在一间已有50多年历史的土墙木屋里。
    今年夏天连续暴雨中，覃月清家本已墙体倾斜的危房，又被洪水冲去一角，一家人只好住进村里协调出来的过渡房。
    让他们没想到的是，灾后重建易地扶贫搬迁“交钥匙工程”，让这个苦难之家不花一分钱，就可以住进新房。“交钥匙工程”是鹤峰县整合扶贫搬迁资金，针对精准扶贫建档立卡贫困户实施的项目，投资、规划、建设，由政府负责。分散安置、集中安置，遵从贫困户意愿。新房建成后，贫困户拿到钥匙即可入住。今年底之前，全县4909户15342人将搬进新居。
    8月5日，施工队来到为覃月清家新选的屋场，正式动工建设安置房。乡镇党委政府、帮扶单位、包户干部、村支两委为他家奔走忙活，亲朋好友、邻里乡亲风风火火出工出力。“短短20天时间，100平方米的房子主体就成型了，他们天天都笑眯眯的。”施工队的张师傅也为这一家子能住进新房高兴。“主体完工后，还要配套水、电、路，让他们住得安心、舒心、放心。”村支书罗再平说。


   
　