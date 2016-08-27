查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·向灾区群众伸出有力援手 ·图文：免担保贷款增强重建信心 ·给受灾群众一个新家 ·从工作点到服务线延伸 ·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 ·武汉万科首个写字楼项目落子光谷 ·房产拍卖会公告 ·覃月清夫妇笑了 ·六公潭里苗绿鱼壮 ·图文：确保道路安全畅通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 向灾区群众伸出有力援手 · 图文：免担保贷款增强重建信心 · 给受灾群众一个新家 · 从工作点到服务线延伸 · 图文：孤儿大学生患重病 湖北福 · 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 · 房产拍卖会公告 · 覃月清夫妇笑了 · 六公潭里苗绿鱼壮 · 图文：确保道路安全畅通 3 特别报道 2016.8.27 星期六 房产拍卖会公告 湖北日报讯 201608号

受企业委托，我公司定于2016年9月9日举办房产拍卖会，拍卖位于黄冈、孝感、咸宁、宜昌等地的26处湖北省新华资产管理有限公司所属房产。

凡是符合法律法规的法人、自然人请在挂牌公示期（2016年8月24日-2016年9月6日16：30）内带有效证件到湖北华中文化产权交易所办理报名登记手续后到我公司办理竞买手续,同时按规定交纳竞买保证金。拍卖参考价在100万元以内的，交保证金5万元；100万元以上，交保证金10万元。保证金以2016年9月8日16：30前到账为准。挂牌公示期满后不再接受报名。优先购买权人须在挂牌公示期内持证明文件办理竞买手续，否则视同放弃优先购买权。

竞买保证金缴纳帐户：户名：湖北嘉宝一品拍卖有限公司

账号：42186-0406-0181-7003-9410

开户行：交通银行雄楚支行

拍卖时间：2016年9月9日上午9：00

预展时间：公告之日至拍卖前日在标的所在地查看

拍卖地点：湖北嘉宝一品拍卖有限公司

电话：13720221705（袁先生）13407175970（黄女士）

各标的详情请登陆：http://www.jbyppm.com（嘉宝一品）

http://www.hbcpre.com（华中文交所）

湖北嘉宝一品拍卖有限公司

2016年8月27日





