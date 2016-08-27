查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·向灾区群众伸出有力援手 ·图文：免担保贷款增强重建信心 ·给受灾群众一个新家 ·从工作点到服务线延伸 ·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 ·武汉万科首个写字楼项目落子光谷 ·房产拍卖会公告 ·覃月清夫妇笑了 ·六公潭里苗绿鱼壮 ·图文：确保道路安全畅通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 向灾区群众伸出有力援手 · 图文：免担保贷款增强重建信心 · 给受灾群众一个新家 · 从工作点到服务线延伸 · 图文：孤儿大学生患重病 湖北福 · 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 · 房产拍卖会公告 · 覃月清夫妇笑了 · 六公潭里苗绿鱼壮 · 图文：确保道路安全畅通 3 特别报道 2016.8.27 星期六 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 湖北日报讯 近日，万科在武汉打造的第一栋甲级写字楼——光谷万科中心正式对外揭开神秘面纱，并举行合作伙伴与媒体内部见面会，吸引数百人参观体验。

活动当天，北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司武汉分公司、湖北中原地产营销策划有限公司、上海万科产业资产管理公司等业界大咖倾情助阵。大家齐聚一堂，聚焦光谷商务发展前景，分享新经济时代下武汉城市经济发展，写字楼市场投资趋势，武汉城市综合竞争力，光谷万科中心核心理念、建筑打造、星商汇服务模式等精彩话题。

据了解，32年来万科一直都是城市配套服务商的忠实践行者，除了住宅地产、体验地产外，也深耕产业地产领域多年。其写字楼系列——“万科中心”，是万科非常成熟的商办代表作，在深圳、上海、北京、青岛、重庆等地均有落子。此次亮相的光谷万科中心，成为万科在武汉打造的第一座写字楼项目，后续也将在武汉其他区域展开布局。

对此，湖北中原地产总经理刘文涛表示，2016年上半年武汉楼市势头良好，住宅成交量和价格均实现上涨。在这一背景之下，写字楼以高租金回报，必然引导投资走向，武汉写字楼价格即将迎来补涨期。光谷万科中心凭借光谷发展优势、黄金双核心地段和万科硬软件高标准打造，投资前景看好。





