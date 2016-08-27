向灾区群众伸出有力援手图文：免担保贷款增强重建信心给受灾群众一个新家从工作点到服务线延伸图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手武汉万科首个写字楼项目落子光谷房产拍卖会公告覃月清夫妇笑了六公潭里苗绿鱼壮图文：确保道路安全畅通
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
湖北日报电子版
----  
 
3 特别报道 2016.8.27 星期六
武汉万科首个写字楼项目落子光谷
    湖北日报讯 近日，万科在武汉打造的第一栋甲级写字楼——光谷万科中心正式对外揭开神秘面纱，并举行合作伙伴与媒体内部见面会，吸引数百人参观体验。
    活动当天，北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司武汉分公司、湖北中原地产营销策划有限公司、上海万科产业资产管理公司等业界大咖倾情助阵。大家齐聚一堂，聚焦光谷商务发展前景，分享新经济时代下武汉城市经济发展，写字楼市场投资趋势，武汉城市综合竞争力，光谷万科中心核心理念、建筑打造、星商汇服务模式等精彩话题。
    据了解，32年来万科一直都是城市配套服务商的忠实践行者，除了住宅地产、体验地产外，也深耕产业地产领域多年。其写字楼系列——“万科中心”，是万科非常成熟的商办代表作，在深圳、上海、北京、青岛、重庆等地均有落子。此次亮相的光谷万科中心，成为万科在武汉打造的第一座写字楼项目，后续也将在武汉其他区域展开布局。
    对此，湖北中原地产总经理刘文涛表示，2016年上半年武汉楼市势头良好，住宅成交量和价格均实现上涨。在这一背景之下，写字楼以高租金回报，必然引导投资走向，武汉写字楼价格即将迎来补涨期。光谷万科中心凭借光谷发展优势、黄金双核心地段和万科硬软件高标准打造，投资前景看好。


   
　