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第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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向灾区群众伸出有力援手
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图文：免担保贷款增强重建信心
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给受灾群众一个新家
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从工作点到服务线延伸
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图文：孤儿大学生患重病 湖北福
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武汉万科首个写字楼项目落子光谷
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房产拍卖会公告
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覃月清夫妇笑了
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六公潭里苗绿鱼壮
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图文：确保道路安全畅通
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特别报道
2016.8.27 星期六
从工作点到服务线延伸
湖北日报讯 记者 陈屿 通讯员 沈君 实习生 黄晨曦
25日下午3点半，武汉市白沙洲堤东社区，54岁的朱帮安迎来了一批特殊客人。省食药监局工作组前来慰问，给他送来了米和油。“前段时间下大雨，洪水漫到了齐腰深，家里不少东西都泡坏了。因为中过风，行动不便，一些生活必需品都迟迟没添置好，感谢工作组帮我们解了燃眉之急。”朱帮安感激地对带队慰问的负责人邓小川说。
前一阵子，省食药监局工作组在走访受灾食药企业时，沿途看到一些群众受灾损失很大，于是逐家访贫问苦。25日，工作组来到白沙洲街道为受灾严重的107家低保户送去米油等生活必需品。
堤东社区位于江堤旁边，建于上世纪80年代，排水系统陈旧老化，遇到暴雨，整个社区就像一个积水盆。听了社区负责人的介绍，工作组决定进一步了解管线具体情况，集中向相关部门反映，争取尽快协调解决。
听说工作组来自食药监管部门，有群众建议：基层食药监管所是维护食品安全的重要阵地，把它建设好，才能更好地对周围的菜场、餐馆和企业进行监管，保障大家不会在灾后遇到食品安全问题。
白沙洲街道办负责人则表示：今后要积极协助监管人员，一起维护周边食药安全。“工作组既要急人所急，又要着眼长远。由走访受灾企业、慰问受灾群众、帮扶受灾福利院，再到协助当地改造排水管网、强化基层食药监管站所建设，我们的工作将不断细化、延伸下去。”邓小川说。