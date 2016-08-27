查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·向灾区群众伸出有力援手 ·图文：免担保贷款增强重建信心 ·给受灾群众一个新家 ·从工作点到服务线延伸 ·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 ·武汉万科首个写字楼项目落子光谷 ·房产拍卖会公告 ·覃月清夫妇笑了 ·六公潭里苗绿鱼壮 ·图文：确保道路安全畅通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 向灾区群众伸出有力援手 · 图文：免担保贷款增强重建信心 · 给受灾群众一个新家 · 从工作点到服务线延伸 · 图文：孤儿大学生患重病 湖北福 · 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 · 房产拍卖会公告 · 覃月清夫妇笑了 · 六公潭里苗绿鱼壮 · 图文：确保道路安全畅通 3 特别报道 2016.8.27 星期六 从工作点到服务线延伸 湖北日报讯 记者 陈屿 通讯员 沈君 实习生 黄晨曦



25日下午3点半，武汉市白沙洲堤东社区，54岁的朱帮安迎来了一批特殊客人。省食药监局工作组前来慰问，给他送来了米和油。“前段时间下大雨，洪水漫到了齐腰深，家里不少东西都泡坏了。因为中过风，行动不便，一些生活必需品都迟迟没添置好，感谢工作组帮我们解了燃眉之急。”朱帮安感激地对带队慰问的负责人邓小川说。

前一阵子，省食药监局工作组在走访受灾食药企业时，沿途看到一些群众受灾损失很大，于是逐家访贫问苦。25日，工作组来到白沙洲街道为受灾严重的107家低保户送去米油等生活必需品。

堤东社区位于江堤旁边，建于上世纪80年代，排水系统陈旧老化，遇到暴雨，整个社区就像一个积水盆。听了社区负责人的介绍，工作组决定进一步了解管线具体情况，集中向相关部门反映，争取尽快协调解决。

听说工作组来自食药监管部门，有群众建议：基层食药监管所是维护食品安全的重要阵地，把它建设好，才能更好地对周围的菜场、餐馆和企业进行监管，保障大家不会在灾后遇到食品安全问题。

白沙洲街道办负责人则表示：今后要积极协助监管人员，一起维护周边食药安全。“工作组既要急人所急，又要着眼长远。由走访受灾企业、慰问受灾群众、帮扶受灾福利院，再到协助当地改造排水管网、强化基层食药监管站所建设，我们的工作将不断细化、延伸下去。”邓小川说。





