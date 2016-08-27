向灾区群众伸出有力援手图文：免担保贷款增强重建信心给受灾群众一个新家从工作点到服务线延伸图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手武汉万科首个写字楼项目落子光谷房产拍卖会公告覃月清夫妇笑了六公潭里苗绿鱼壮图文：确保道路安全畅通
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 第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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3 特别报道 2016.8.27 星期六
从工作点到服务线延伸
    湖北日报讯 记者 陈屿 通讯员 沈君 实习生 黄晨曦

    25日下午3点半，武汉市白沙洲堤东社区，54岁的朱帮安迎来了一批特殊客人。省食药监局工作组前来慰问，给他送来了米和油。“前段时间下大雨，洪水漫到了齐腰深，家里不少东西都泡坏了。因为中过风，行动不便，一些生活必需品都迟迟没添置好，感谢工作组帮我们解了燃眉之急。”朱帮安感激地对带队慰问的负责人邓小川说。
    前一阵子，省食药监局工作组在走访受灾食药企业时，沿途看到一些群众受灾损失很大，于是逐家访贫问苦。25日，工作组来到白沙洲街道为受灾严重的107家低保户送去米油等生活必需品。
    堤东社区位于江堤旁边，建于上世纪80年代，排水系统陈旧老化，遇到暴雨，整个社区就像一个积水盆。听了社区负责人的介绍，工作组决定进一步了解管线具体情况，集中向相关部门反映，争取尽快协调解决。
    听说工作组来自食药监管部门，有群众建议：基层食药监管所是维护食品安全的重要阵地，把它建设好，才能更好地对周围的菜场、餐馆和企业进行监管，保障大家不会在灾后遇到食品安全问题。
    白沙洲街道办负责人则表示：今后要积极协助监管人员，一起维护周边食药安全。“工作组既要急人所急，又要着眼长远。由走访受灾企业、慰问受灾群众、帮扶受灾福利院，再到协助当地改造排水管网、强化基层食药监管站所建设，我们的工作将不断细化、延伸下去。”邓小川说。


   
　