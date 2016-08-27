向灾区群众伸出有力援手图文：免担保贷款增强重建信心给受灾群众一个新家从工作点到服务线延伸图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手武汉万科首个写字楼项目落子光谷房产拍卖会公告覃月清夫妇笑了六公潭里苗绿鱼壮图文：确保道路安全畅通
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 第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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3 特别报道 2016.8.27 星期六
给受灾群众一个新家
    湖北日报讯 （记者胡琼瑶、通讯员周刚元、韦涛）“今年底，我们就能住进新房子了，感谢工作组！”24日上午，宜昌市点军街办谭家河社区6组，一栋90平方米左右的红砖瓦房前，村民赵长春正在忙着粉刷墙面。
    赵长春是村里的贫困户，一直住在透风漏雨的危旧土坯房中。今年汛期，宜昌遭遇暴雨袭击，赵长春的土坯房更是摇摇欲坠。省机关事务局抗灾救灾工作组在调查走访中得知这一情况，当即找到市民政部门，商量危房改造方案。一周后，赵长春的危房改造就开工了。
    考虑到赵长春的父亲腿脚不便，工作组特意委托施工队加宽了门前的走道，保障老人出行安全。
    省机关事务管理局副局长、工作组组长何华文一直牵挂着赵长春的房子，时时询问进度，对发现的问题及时解决。
    工作组自7月28日进驻点军区以来，了解到此次灾情导致不少群众的房屋受损，工作队员逐户走访，现场核查，建立“时间倒推、工期倒排、任务倒逼”机制，强力推进因灾倒损房屋重建工作。
    近日，工作组协助区民政局制定因灾严重倒损房重建工作计划推进表，按照一户一档的标准，进一步明确建设任务和具体完成时限。确保所有重建房屋在11月份完成施工。


   
　