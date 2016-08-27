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第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
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向灾区群众伸出有力援手
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图文：免担保贷款增强重建信心
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给受灾群众一个新家
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从工作点到服务线延伸
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图文：孤儿大学生患重病 湖北福
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武汉万科首个写字楼项目落子光谷
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房产拍卖会公告
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覃月清夫妇笑了
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六公潭里苗绿鱼壮
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图文：确保道路安全畅通
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特别报道
2016.8.27 星期六
给受灾群众一个新家
湖北日报讯 （记者胡琼瑶、通讯员周刚元、韦涛）“今年底，我们就能住进新房子了，感谢工作组！”24日上午，宜昌市点军街办谭家河社区6组，一栋90平方米左右的红砖瓦房前，村民赵长春正在忙着粉刷墙面。
赵长春是村里的贫困户，一直住在透风漏雨的危旧土坯房中。今年汛期，宜昌遭遇暴雨袭击，赵长春的土坯房更是摇摇欲坠。省机关事务局抗灾救灾工作组在调查走访中得知这一情况，当即找到市民政部门，商量危房改造方案。一周后，赵长春的危房改造就开工了。
考虑到赵长春的父亲腿脚不便，工作组特意委托施工队加宽了门前的走道，保障老人出行安全。
省机关事务管理局副局长、工作组组长何华文一直牵挂着赵长春的房子，时时询问进度，对发现的问题及时解决。
工作组自7月28日进驻点军区以来，了解到此次灾情导致不少群众的房屋受损，工作队员逐户走访，现场核查，建立“时间倒推、工期倒排、任务倒逼”机制，强力推进因灾倒损房屋重建工作。
近日，工作组协助区民政局制定因灾严重倒损房重建工作计划推进表，按照一户一档的标准，进一步明确建设任务和具体完成时限。确保所有重建房屋在11月份完成施工。