查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·向灾区群众伸出有力援手 ·图文：免担保贷款增强重建信心 ·给受灾群众一个新家 ·从工作点到服务线延伸 ·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 ·武汉万科首个写字楼项目落子光谷 ·房产拍卖会公告 ·覃月清夫妇笑了 ·六公潭里苗绿鱼壮 ·图文：确保道路安全畅通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 向灾区群众伸出有力援手 · 图文：免担保贷款增强重建信心 · 给受灾群众一个新家 · 从工作点到服务线延伸 · 图文：孤儿大学生患重病 湖北福 · 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 · 房产拍卖会公告 · 覃月清夫妇笑了 · 六公潭里苗绿鱼壮 · 图文：确保道路安全畅通 3 特别报道 2016.8.27 星期六 给受灾群众一个新家 湖北日报讯 （记者胡琼瑶、通讯员周刚元、韦涛）“今年底，我们就能住进新房子了，感谢工作组！”24日上午，宜昌市点军街办谭家河社区6组，一栋90平方米左右的红砖瓦房前，村民赵长春正在忙着粉刷墙面。

赵长春是村里的贫困户，一直住在透风漏雨的危旧土坯房中。今年汛期，宜昌遭遇暴雨袭击，赵长春的土坯房更是摇摇欲坠。省机关事务局抗灾救灾工作组在调查走访中得知这一情况，当即找到市民政部门，商量危房改造方案。一周后，赵长春的危房改造就开工了。

考虑到赵长春的父亲腿脚不便，工作组特意委托施工队加宽了门前的走道，保障老人出行安全。

省机关事务管理局副局长、工作组组长何华文一直牵挂着赵长春的房子，时时询问进度，对发现的问题及时解决。

工作组自7月28日进驻点军区以来，了解到此次灾情导致不少群众的房屋受损，工作队员逐户走访，现场核查，建立“时间倒推、工期倒排、任务倒逼”机制，强力推进因灾倒损房屋重建工作。

近日，工作组协助区民政局制定因灾严重倒损房重建工作计划推进表，按照一户一档的标准，进一步明确建设任务和具体完成时限。确保所有重建房屋在11月份完成施工。





