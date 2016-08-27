查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·向灾区群众伸出有力援手 ·图文：免担保贷款增强重建信心 ·给受灾群众一个新家 ·从工作点到服务线延伸 ·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手 ·武汉万科首个写字楼项目落子光谷 ·房产拍卖会公告 ·覃月清夫妇笑了 ·六公潭里苗绿鱼壮 ·图文：确保道路安全畅通 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 向灾区群众伸出有力援手 · 图文：免担保贷款增强重建信心 · 给受灾群众一个新家 · 从工作点到服务线延伸 · 图文：孤儿大学生患重病 湖北福 · 武汉万科首个写字楼项目落子光谷 · 房产拍卖会公告 · 覃月清夫妇笑了 · 六公潭里苗绿鱼壮 · 图文：确保道路安全畅通 3 特别报道 2016.8.27 星期六 图文：免担保贷款增强重建信心 湖北日报讯 25日，养殖户陈首文给黄鳝喂食。近日，遭受水毁的汉川市刘家隔镇御驾桥黄鳝养殖专业合作社收到当地农商行免担保的120万元贷款，养殖户重拾信心，重新购置黄鳝种苗进行繁育，预计年底就能上市。

（记者 倪娜 视界网刘定旭 杨青 摄）





