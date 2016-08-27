向灾区群众伸出有力援手图文：免担保贷款增强重建信心给受灾群众一个新家从工作点到服务线延伸图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手武汉万科首个写字楼项目落子光谷房产拍卖会公告覃月清夫妇笑了六公潭里苗绿鱼壮图文：确保道路安全畅通
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第3版 特别报道
·向灾区群众伸出有力援手
·图文：免担保贷款增强重建信心
·给受灾群众一个新家
·从工作点到服务线延伸
·图文：孤儿大学生患重病 湖北福彩再伸援手
·武汉万科首个写字楼项目落子光谷
·房产拍卖会公告
·覃月清夫妇笑了
·六公潭里苗绿鱼壮
·图文：确保道路安全畅通
湖北日报电子版
----  
 
3 特别报道 2016.8.27 星期六
图文：免担保贷款增强重建信心
    湖北日报讯 25日，养殖户陈首文给黄鳝喂食。近日，遭受水毁的汉川市刘家隔镇御驾桥黄鳝养殖专业合作社收到当地农商行免担保的120万元贷款，养殖户重拾信心，重新购置黄鳝种苗进行繁育，预计年底就能上市。
    （记者 倪娜 视界网刘定旭 杨青 摄）


   
　